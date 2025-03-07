На региональном семинаре ОБСЕ в Туркменистане обсудили управление контрольно-пропускными пунктами, расположенными вдоль транзитных коридоров Центральной Азии

С 4 по 6 марта 2025 года в Ашхабаде состоялся организованный ОБСЕ региональный семинар по управлению контрольно-пропускными пунктами, расположенными вдоль транзитных коридоров Центральной Азии. В семинаре, который проводился в гибридном формате, приняли участие, в режиме онлайн и лично, сотрудники пограничных и таможенных служб, миграционных, правоохранительных, ветеринарных, фитосанитарных и санитарно-эпидемиологических служб и ведомств из пяти стран Центральной Азии.

С приветственными речами выступили глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде, представитель Государственной пограничной службы Туркменистана и Временный поверенный в делах Посольства Федеративной Республики Германия в Туркменистане.

В своем выступлении на открытии регионального мероприятия Джон МакГрегор, глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде, сказал: «ОБСЕ поддерживает усилия правительства Туркменистана по укреплению двустороннего и регионального сотрудничества между пограничными, таможенными и миграционными службами, а также правоохранительными, ветеринарными и санитарными органами государств-участников посредством содействия обмену передовым опытом в области управления контрольно-пропускными пунктами, интегрированного или согласованного управления границами, а также обмена данными».

«В то время как потребность в связях и торговле для развития нашей экономики возрастает, важно обеспечить правильный баланс между укреплением безопасности границ, уделяя особое внимание возникающим угрозам и стратегиям комплексного управления границами, применяемым для борьбы с ними, а также стимулированием экономического роста и упрощением процедур торговли», – добавил МакГрегор.

Региональное мероприятие послужило платформой для обсуждения конкретных примеров из стран Центральноазиатского и других регионов, касающихся повышения эффективности работы контрольно-пропускных пунктов и безопасности границ, что способствует развитию торговли и транспортных операций. Кроме того, в рамках семинара состоялся обмен передовым опытом в области интегрированного управления границами (ИУГ) с целью оказания содействия национальным ведомствам в дальнейшем совершенствовании их стратегий и планов реализации ИУГ, способствующих эффективному и действенному межведомственному сотрудничеству и координации между всеми заинтересованными сторонами. Были также представлены практические примеры мер по борьбе с терроризмом, разработанных международными организациями.

В мероприятии приняли участие ведущие эксперты из Великобритании, Отдела по безопасности и управлению границами Секретариата ОБСЕ, Программы отслеживания поездок в контртеррористических целях (CT Travel ) Контртеррористического управления ООН (КТУ) и Программы Европейского Союза BOMCA-10.

Программа Организации Объединенных Наций отслеживания поездок в контртеррористических целях (CT Travel) представила обзор правовой базы, направлений поддержки и технической помощи, доступной государствам-членам из Центральной Азии, а также основных вызовов, связанных с внедрением предварительной информации о пассажирах (API) и записей регистрации пассажиров (PNR). Программа “CT Travel” была запущена в 2019 году с целью оказания поддержки государствам-членам в реагировании на растущую угрозу, связанную с перемещением иностранных боевиков-террористов.

Семинар организован в рамках внебюджетного мультидонорского проекта Центра «Укрепление потенциала Государственной пограничной службы Туркменистана» при финансовой поддержке Правительства Германии. ///Центр ОБСЕ в Ашхабаде, 6 марта 2025 г.