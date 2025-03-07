Global Gateway в Центральной Азии: региональный визит еврокомиссара Сикелы будет сосредоточен на проектах совместного развития

В период с 12 по 18 марта Европейский комиссар по международному партнерству Йозеф Сикела посетит пять стран Центральной Азии с целью укрепления партнерства ЕС-Центральная Азия в преддверии саммита ЕС-Центральная Азия и расширения масштабов инвестиционной стратегии ЕС Global Gateway, направленной на увеличение рабочих мест и устойчивый экономический рост. Об этом сообщает Представительство ЕС в Туркменистане.

«Центральная Азия является важным партнером Европейского Союза, и наше сотрудничество открывает большой потенциал на будущее. Текущие глобальные вызовы более чем когда-либо подчеркивают необходимость прочных партнерских отношений, и это именно то, что я стремлюсь укрепить в ходе своей миссии», – заявил Сикела.

По его словам, цель состоит в том, чтобы «сосредоточиться на ключевых проектах Global Gateway, которые ЕС и партнеры из Центральной Азии совместно продвигают для создания качественных рабочих мест, открытия новых возможностей для бизнеса и улучшения основных услуг – от образования до современной инфраструктуры».

Визит Комиссара будет сосредоточен на основных приоритетных направлениях деятельности программы Global Gateway в Центральной Азии:

транспорт, с особым акцентом на развитие Транскаспийского транспортного коридора для сокращения времени транспортировок и стимулирования торговли;

важнейшие сырьевые ресурсы для продвижения передового опыта, создания новых рабочих мест и экономической устойчивости;

цифровая связуемость для преодоления цифрового разрыва и расширения доступа к безопасному высокоскоростному Интернету;

сектор водных ресурсов, энергетики и климата, включая флагманский проект по поддержке строительства устойчивой инфраструктуры для обеспечения доступа к надежной, недорогой и экологически чистой энергии.

В ходе визита Комиссар подпишет несколько документов, касающиеся вышеуказанных сфер.

Региональное турне еврокомиссара начнется с Туркменистана, где он встретится с руководителями правительства, а также представителями частного сектора. Сикела также посетит порт Туркменбаши, стратегический пункт для развития Транскаспийского транспортного коридора.

В Казахстане представитель ЕС встретится с высокопоставленными правительственными чиновниками, примет участие в церемонии подписания двусторонних и региональных соглашений в области транспорта и важнейших видов сырья. Также намечена пресс-конференция и встреча с представителями бизнеса Казахстана и ЕС.

В Таджикистане Комиссар проведет несколько встреч с руководителями правительства. За этим последует церемония подписания важных проектов в поддержку перехода к зеленой энергетике и местной цепочки создания стоимости хлопка. Также он посетит Рогунскую ГЭС.

В Кыргызстане Сикела встретится с высокопоставленными представителями правительства и примет участие в церемонии подписания проектов в области водных ресурсов, энергетики, транспорта и человеческого развития. Он также обсудит возможности инвестирования в страну со Всемирным банком, Азиатским банком развития и Европейским банком реконструкции и развития. Одной из тем станет потенциальная поддержка строительства гидроэлектростанции Камбарата-1. Кроме того, Комиссар встретится с представителями молодежи и ООН.

Визит завершится в Узбекистане, где также запланированные встречи в правительстве. Сикела посетит Алмалыкский горно-металлургический комплекс, а также проведет обмен мнениями с узбекскими и европейскими предпринимателями. На следующий день он примет участие в церемонии подписания региональных проектов в области цифровой связи.

«Предстоящий в начале апреля первый в истории саммит ЕС-Центральная Азия, а также Форум Global Gateway в июне еще больше укрепят приверженность ЕС и Центральной Азии достижению долгосрочных результатов», – отмечается в пресс-релизе.

Стратегия Global Gateway направлена на развитие интеллектуальных, чистых и безопасных связей в цифровом, энергетическом и транспортном секторах, а также на укрепление систем здравоохранения, образования и исследований во всем мире. ///nCa, 7 марта 2025 г.