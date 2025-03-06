Президент Туркменистана провел телефонные переговоры с Премьер-министром Ирака

В среду, 5 марта, состоялся телефонный разговор между Президентом Сердаром Бердымухамедовым и Премьер-министром Республики Ирак Мохаммедом Шиа Аль-Судани.

Как отмечалось в ходе беседы, в настоящее время туркмено-иракские отношения развиваются по широкому спектру, в том числе в политико-дипломатической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах и других направлениях.

В этой связи Президент Бердымухамедов поблагодарил Ирак за систематическую поддержку внешнеполитического курса Туркменистана и инициатив, выдвигаемых в ООН и других международных структурах.

Президент Сердар Бердымухамедов, отметив необходимость активизации двусторонних дипломатических отношений, подтвердил готовность Туркменистана оказать всестороннее содействие для открытия в Ашхабаде иракского дипломатического представительства.

Как отмечалось, Туркменистан строго следует политике экспорта своих энергоресурсов на мировые рынки путём диверсификации. В этой связи отмечено, что два года назад Туркменистан и Ирак приступили к совместной работе в газовой сфере, путём достигнутого соглашения о ежегодной поставке 10 миллиардов кубометров туркменского природного газа в Республику Ирак по схеме SWAP, через территорию соседнего Ирана.

Премьер-министр Мохаммед Шиа Аль-Судани, потвердев готовность Республики Ирак к дальнейшей активизации сотрудничества в этом направлении, сказал, что для этого осуществляется необходимая работа.

В ходе беседы Бердымухамедов пригласил Премьер-министра Мохаммеда Шиа Аль-Судани принять участие в международном форуме, посвященного Международному году мира и доверия, а также 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана,

Аль-Судани, приняв приглашение, заявил, что для него будет большой честью принять участие в данных мероприятиях, а также отметил значимость международных инициатив Туркменистана, направленных на обеспечение всеобщего мира и устойчивого развития.

Стороны также обменялись мнениями по другим направлениям двустороннего сотрудничества, представляющим взаимный интерес.///nCa, 6 марта 2025 г.