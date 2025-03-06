ОЭС содействует переговорам между Ираном и Туркменистаном по созданию совместной торговой зоны

Секретариат Организации экономического сотрудничества провел Первое двустороннее заседание Рабочей подгруппы в рамках Рабочей группы по созданию совместных торговых зон ОЭС.

Во встрече приняли участие представители соответствующих министерств и ведомств Туркменистана и Исламской Республики Иран для обсуждения различных аспектов создания Совместной торговой зоны, говорится в пресс-релизе ОЭС.

Обсуждения были сосредоточены на разработке правовой базы для таких зон в регионе, содействии трансграничной торговле, укреплении экономического сотрудничества и разработке дорожной карты.

В своем вступительном слове заместитель Генерального секретаря ОЭС посол Силапберди Нурбердыев проинформировал об инициативе Туркменистана по созданию совместных торговых зон. Подчеркнув экономический потенциал инициативы, он заявил, что создание Совместной торговой зоны послужит краеугольным камнем для углубления экономических связей между государствами-членами ОЭС.

В ходе встречи стороны подтвердили свою приверженность развитию региональной торговли путем создания структурированной и юридической основы для создания совместной торговой зоны. Делегации также подчеркнули необходимость привлечения инвестиций, содействия трансграничной торговле и улучшения логистики в рамках обозначенной зоны.

Переговоры завершились договоренностью о доработке вышеупомянутого Рамочного соглашения ОЭС, которое послужит основой для разработки двустороннего соглашения и определения территории потенциальной совместной торговой зоны на ирано-туркменской границе. ///nCa, 6 марта 2025 г.