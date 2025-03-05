«Транспортно-логистический центр Туркменистана» осуществляет транзит белорусских калийных удобрений по коридору Север-Юг

ОАО «Транспортно-логистический центр Туркменистана» (TULM), являясь оператором контейнерных перевозок по железным дорогам Туркменистана, продолжает реализацию крупных контейнерных перевозок в рамках международного транспортного коридора «Север – Юг».

С февраля 2025 года TULM приступило к транспортировке калийных удобрений, производимых одним из крупнейших предприятий Беларуси — ОАО «Беларуськалий». В рамках первых отправок было организовано два тестовых контейнерных поезда, каждый из которых состоит из 62 контейнеров (40-футовых).

Маршрут перевозки проходит через Беларусь, Россию, Казахстан, Туркменистан и Иран, при этом грузы следуют транзитом через станцию Этрек в Туркменистане. Далее удобрения через порт Бендер-Аббас в Иране морским транспортом направляются в восточные морские порты Китая.

Всего в рамках тестовых перевозок запланировано восемь поездов, а объем перевозок составит до 20 000 тонн в месяц. В дальнейшем TULM планирует расширить географию маршрута и направлять контейнерные поезда с белорусским калием через коридор «Север – Юг» в порты Индии. /// TULM, 4 марта 2025 г.