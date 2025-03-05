Агентство FitchRatings проанализировало ситуацию в области исламского финансирования в Центральной Азии

Казахстан и Кыргызстан могут стать лидерами роста индустрии исламских финансов в Центральной Азии в среднесрочной и долгосрочной перспективе, хотя эта отрасль, вероятно, останется нишевой, считают эксперты рейтингового агентства Fitch Ratings.

«Инициативы правительств по привлечению финансирования от стран Совета сотрудничества стран Персидского залива (ССАГПЗ) и исламских многосторонних институтов, диверсифицирующие финансовый сектор и расширяющие доступ к финансовым услугам, могли бы способствовать экономическому росту», – говорится в комментарии агентства.

Препятствия и риски

Однако неблагоприятное регулирование исламских финансов, неравный налоговый режим, неразвитая экосистема исламских финансов и проблемы с доступностью продуктов могут помешать потенциальному росту. Светское советское наследие способствует низкой осведомленности об исламских финансах и соблюдению норм шариата, несмотря на то, что большинство населения многих стран СНГ составляют мусульмане. Во многих странах Центральной Азии исламские банки не охвачены системой защиты депозитов, что может негативно сказаться на доверии.

Объем исламского финансирования в ЦА превысил полмиллиарда долларов США

По оценкам Fitch, на конец 2024 года объем исламской финансовой индустрии в Центральной Азии превысил 500 миллионов долларов США (без учета многостороннего финансирования).

Эксперты обращают внимание на некоторые признаки укрепления связей региона со странами Персидского залива, что может способствовать проникновению исламских финансов. В 2024 году исламский банк Lesha Bank, базирующийся в Катаре, приобрел казахстанское АО “Береке Банк” (B+/Стабильный). Кроме того, АО “ADCB Islamic Bank” (ВВВ+/Стабильный), один из двух исламских банков в Казахстане, является дочкой Abu Dhabi Commercial Bank, одного из крупнейших банков ОАЭ. Однако ADCB планирует постепенно сворачивать свою розничную банковскую деятельность, что может еще больше затруднить доступность исламских продуктов.

Общий объем финансирования ИБР стран СНГ на конец 2023 года достиг 9,1 млрд. долларов США

Исламский многосторонний банк и Исламский банк развития (ИБР) со штаб-квартирой в Саудовской Аравии также оказывают поддержку странам СНГ в рамках различных проектов. Общий объем финансирования ИБР стран СНГ на конец 2023 года достиг 9,1 млрд. долларов США, при этом наибольшие доли пришлись на Узбекистан (41%), Казахстан (18%), Туркменистан (13,6%) и Азербайджан (13,2%).

Положение на рынке ценных бумаг

Рынок облигаций Центральной Азии в основном слабо развит, а рынок сукук находится в зачаточном состоянии. В 2023 году Исламская корпорация по развитию частного сектора выпустила первый сукук, деноминированный в тенге. В 2024 году Астанинская Международная биржа (AIX) объявила о выпуске первых местных сукук компанией Gamma-T SPC Limited. В 2020 году AIX также впервые провела перекрестный листинг сукук, выпущенных Международным исламским банком Катара. За этим последовал кросс-листинг сукук IsDB.

Исламский банкинг в Центральной Азии – лидируют Кыргызстан и Казахстан

Наибольшее региональное проникновение исламского банкинга наблюдается в Кыргызстане и Казахстане, но его присутствие по-прежнему является нишевым и, по оценкам Fitch, на конец 2024 года составит около 1% от общего объема активов банковской системы. Финансовый сектор в целом во многих странах СНГ развит недостаточно.

В Кыргызстане действует один полноценный исламский банк и четыре исламских окна. Однако в 2024 году объем исламского финансирования увеличился на 49,3%, опередив общий рост кредитования банковского сектора (32,2%). В Таджикистане есть только один исламский банк, и еще один банк находится в стадии преобразования в исламский банк. Исламские банки и исламские окна отсутствуют в Азербайджане, Узбекистане и Туркменистане.

Правительство Казахстана установило целевой показатель, согласно которому доля индустрии исламских финансов на рынке достигнет 3-5% к концу 2025 года.

АО “Жилищно-строительный сберегательный банк “Отбасы Банк”, четвертый по величине банк в Казахстане, по состоянию на конец 2023 года, недавно объявил о планах по внедрению исламских ипотечных продуктов в 2025 году.

Регулирующий орган Казахстана планирует внести поправки в нормативные акты, позволяющие обычным банкам создавать исламские окна, что может помочь повысить доступность исламских продуктов.

Евразийский банк развития со штаб-квартирой в Казахстане объявил о своем недавнем вступлении в Организацию по бухгалтерскому учету и аудиту исламских финансовых институтов (AAOIFI) и сообщил, что он создаст исламское окно с вероятным выпуском сукук в 2025 году.

Узбекистан на пути к расширению исламского банкинга

В Узбекистане только небанковские финансовые учреждения могут предлагать соответствующие шариату лизинговые и страховые продукты, но Центральный банк Узбекистана утвердил правила, направленные на диверсификацию микрофинансовых организаций в направлении исламского финансирования. Недавно было сделано еще одно заявление о внедрении исламских финансовых продуктов в банках Узбекистана, и Центральный банк планирует представить законопроект в парламент. Если закон будет принят, обычные банки смогут создавать исламские окна.///nCa, 5 марта 2025 г.