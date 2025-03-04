Первый контейнерный поезд проследовал по маршруту Индия – Казахстан

В рамках расширения международных транспортных коридоров состоялся запуск первого контейнерного поезда, соединившего Индию и Казахстан, сообщают Узбекские железные дороги.

Проект реализован при поддержке трёх крупных транспортно-логистических операторов региона: АО “Узтемирйулконтейнер” (официальный экспедитор по железным дорогам Узбекистана), ОАО “TULM” (Транспортно-логистический центр Туркменистана) и АО “Кедентранссервис” (крупнейший оператор логистических терминалов в Республике Казахстан).

Состав, включающий 12 двадцатифутовых контейнеров, отправился из индийского порта Мундра и следует к станции Сороковая в Казахстане.

Маршрут проходит через территории Ирана, Туркменистана и Узбекистана, преодолевая в общей сложности 5 885 километров пути: 1 585 км морем и 4 300 км по железной дороге.

Стоит отметить, что данный транспортный коридор уже успешно использовался для контейнерных перевозок из Индии в Узбекистан по маршруту Мундра – Сергели, однако сейчас он впервые расширен до Казахстана.

По словам председателя правления АО “Узтемирйулконтейнер” М.К. Мирхамидова, компания планирует организовать регулярные отправки контейнерных составов по мультимодальному коридору Индия – Центральная Азия. Это позволит значительно укрепить торговые связи между странами и расширить возможности для экспортеров и импортеров региона. ///nCa, 4 марта 2025 г.