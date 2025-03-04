Год мира и доверия 2025: устойчивое развитие через партнёрство и взаимосвязь

Нарине Саакян, Постоянный Представитель Программы Развития ООН в Туркменистане

2025 год, объявленный Туркменистаном Годом мира и доверия и поддержанный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, представляет собой уникальную возможность для укрепления совместных усилий по построению справедливого, инклюзивного и устойчивого будущего.

В соответствии с «Новой повесткой дня для мира» Генерального секретаря ООН, подчеркивающей важность предотвращения конфликтов и поддержания мира, Программа развития ООН (ПРООН) остается приверженной реализации этого видения в конкретные действия. Устойчивое развитие и мир тесно взаимосвязаны, требуя не только политического сотрудничества, но и целенаправленных усилий в области экономического развития, экологической устойчивости, защиты прав человека, гендерного равенства, а также укрепления верховенства закона и демократии.

Как ведущая организация ООН в области развития, ПРООН активно поддерживает страны в миростроительстве, социально-экономическом восстановлении и повышении устойчивости в условиях нестабильности. Обладая широким портфелем инициатив по предотвращению конфликтов и восстановлению, мы работаем над укреплением доверия, повышением социальной сплоченности и созданием условий, необходимых для прочного мира. Будучи крупнейшим исполнителем Фонда миростроительства Генерального секретаря ООН, ПРООН развивает партнерства для укрепления мира во всем мире, особенно в странах, не имеющих выхода к морю, которые сталкиваются с экономическими трудностями, усугубляемыми геополитической напряженностью и трансграничными конфликтами.

Построение партнерств для процветания: превращение вызовов, связанных с отсутствием выхода к морю, в возможности

Почти полмиллиарда человек проживают в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю (РСНВМ), расположенных в Азии, Европе, Африке и Южной Америке. Более 30 таких государств зависят от транзитных маршрутов через соседние страны для доступа к мировым рынкам, сталкиваясь со значительно более высокими торговыми издержками — зачастую вдвое превышающими расходы их прибрежных соседей. Кроме того, экономики РСНВМ подвержены серьезным внешним политическим и экономическим колебаниям, поскольку геополитические факторы нередко оказывают влияние на их стабильность. Для решения этих задач ООН запустила Венскую программу действий в 2014 году — десятилетнюю стратегическую основу, направленную на продвижение устойчивого развития в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю (РСНВМ). В августе этого года по инициативе Туркменистана международное сообщество соберётся в Туркменистане на Третью конференцию ООН по РСНВМ. Конференция, проходящая под темой «Продвижение прогресса через партнёрство», вновь подтвердит глобальную приверженность укреплению мира, развитию регионального сотрудничества и обеспечению устойчивого и инклюзивного развития для РСНВМ.

Оценка прогресса за последнее десятилетие показывает, что успех стран РСНВМ зависит от прочности и эффективности партнерств. Такие сотрудничества способствуют экономической взаимосвязанности, технологическим инновациям, торговой интеграции и инвестициям в устойчивую инфраструктуру — все это является ключом к обеспечению мирного и устойчивого будущего для всех наций.

Руководствуясь своим видением мира, как основы для устойчивого развития, Туркменистан преобразует свой статус страны, не имеющей выхода к морю, в возможность для регионального сотрудничества, экономической связи и устойчивости к изменению климата. Как одна из семи РСНВМ в Центральной Азии и Восточной Европе, уникальное географическое положение Туркменистана — граничащего с Казахстаном, Узбекистаном, Афганистаном и Ираном — создает как вызовы, так и возможности. Имея три соседние страны, не имеющие выхода к морю, и два граничащих государства, сталкивающихся с политической нестабильностью и санкциями, Туркменистан стратегически позиционировал себя как региональный транспортно-логистический узел, соединяющий Европу и Азию. Несмотря на экологические ограничения, включая обширную пустыню Каракумы, покрывающую почти 80% её территории, и водоснабжение, которое на 97% зависит от внешних источников, страна использует свою политику нейтралитета и сильный экономический потенциал для содействия региональному сотрудничеству и устойчивому развитию. Благодаря форумам высокого уровня, таким как Конференция министров транспорта для РСНВМ (2022 г.) и Международная конференция по международным транспортным и транзитным коридорам (2023 г.), Туркменистан не только успешно мобилизовал инвестиции, но и продемонстрировал свою твердую приверженность продвижению регионального сотрудничества.

ПРООН активно поддерживает эти усилия, работая вместе с Туркменистаном над укреплением устойчивости к изменению климата, цифровой трансформацией и развитием инфраструктуры. Чтобы помочь стране адаптироваться к изменению климата и повысить устойчивость, ПРООН интегрировала управление климатическими рисками в национальные процессы планирования и бюджетирования, а также содействует сокращению выбросов парниковых газов и стратегиям смягчения последствий изменения климата. В качестве ключевого партнера ПРООН сыграла важную роль в подготовке Определяемых на национальном уровне вклада (ОНУВ) Туркменистана и в настоящее время руководит национальным процессом оценки для ОНУВ 3.0. Кроме того, в сотрудничестве с ЮНЕП мы поддерживаем Туркменистан в подготовке его Четвертого национального сообщения и Первого обновленного двухгодичного отчета, тем самым, укрепляя его приверженность международным климатическим обязательствам.

По мере того, как мировые энергетические рынки переходят к возобновляемым источникам, ПРООН также возглавляет инициативы по внедрению чистой энергии, привлекая инвестиции из Совместного фонда ООН по достижению ЦУР, Глобального экологического фонда (ГЭФ) и Правительства Туркменистана для развития решений в области возобновляемой энергетики.

Цифровая трансформация для торговли, связи и устойчивого роста

Цифровые решения являются ключевыми для повышения экономической эффективности, снижения торговых издержек, оптимизации процессов и повышения конкурентоспособности — критически важных факторов для интеграции РСНВМ в мировые рынки. Признавая это, ПРООН продолжает оставаться ключевым партнером Правительства Туркменистана в продвижении цифровой трансформации как катализатора торговли, экономического роста и региональной связи.

В 2024 году три ключевые цифровые инициативы усилили управление, эффективность и экономическую интеграцию: Единое окно для импортно-экспортных операций для Государственной таможенной службы, онлайн и мобильный банкинг для Государственного банка внешнеэкономической деятельности Туркменистана и Статистический бизнес-реестр для Государственного комитета Туркменистана по статистике. Эти нововведения не только повышают административную эффективность, но и способствуют созданию более прозрачной и взаимосвязанной деловой среды — критически важной для устойчивого развития и долгосрочной стабильности.

Полноценное внедрение Статистического бизнес-регистра с реальными пользователями и живыми данными стало значимым шагом, упрощая процесс отчётности за счёт онлайн-подачи документов. Этот переход сокращает объём бумажной работы, ускоряет обработку данных и позволяет собирать гендерно-разделённые данные, поддерживая инклюзивную экономическую политику. Оптимизируя межведомственное сотрудничество, регистрацию бизнеса и механизмы обмена данными, платформа способствует росту налоговых поступлений, созданию рабочих мест и укреплению экономической устойчивости.

Аналогичным образом, успешное развертывание Единого окна для импортно-экспортных операций при поддержке ПРООН и ЮНКТАД модернизирует таможенные процедуры Туркменистана, обеспечивая более быстрые и эффективные процессы трансграничной торговли. Улучшая обмен данными между ключевыми учреждениями, такими как Таможенная служба, Центральный банк и Государственный комитет по статистике, эти проекты способствуют укреплению частного сектора и финансовой системы.

Наряду с продвижением цифровизации, ПРООН также поддерживает стремление Туркменистана к вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО), что откроет доступ к новым рынкам, привлечёт инвестиции и стимулирует экономическую диверсификацию. Совокупность этих достижений укрепляет позицию Туркменистана как стабильного и надёжного экономического партнёра в регионе, где мир, стабильность и инновации формируют более взаимосвязанное, устойчивое и процветающее будущее.

Взгляд в будущее: строим мирное и процветающее будущее вместе

Будущее стран, не имеющих выхода к морю, включая Туркменистан, будет определяться прочными партнёрствами, направленными на решение как новых, так и давних вызовов. От ускорения перехода к чистой энергии до развития устойчивой инфраструктуры — сотрудничество остаётся ключевым фактором прогресса. Эффективные партнёрства, дальновидная политика и неизменная приверженность принципам устойчивого развития помогут таким странам превратить географические ограничения в экономические возможности, укрепляя устойчивость, стабильность и процветание.

2025 год, объявленный Годом мира и доверия по инициативе Туркменистана и поддержанный Генеральной Ассамблеей ООН, представляет уникальную возможность для углубления глобального сотрудничества в деле построения справедливого, инклюзивного и устойчивого будущего. Этот год также совпадает с празднованием 30-летия нейтралитета Туркменистана, провозглашённого резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1995 году. Как страна, последовательно отстаивающая принципы мира, стабильности и регионального сотрудничества, Туркменистан подтверждает свою приверженность этим идеалам через свою признанную на международном уровне политику постоянного нейтралитета. В этом контексте прочное партнёрство между ПРООН и Туркменистаном приобретает особое значение.

На протяжении трёх десятилетий ПРООН сотрудничает с Правительством Туркменистана и международными партнёрами по развитию, содействуя реализации Повестки дня в области устойчивого развития. Это динамичное и стратегическое взаимодействие принесло значительные результаты в различных сферах, укрепляя взаимное доверие и закладывая основу для ещё более тесного сотрудничества в будущем. Вместе мы содействуем верховенству закона, защите прав человека и укреплению подотчётных институтов для создания стабильных и инклюзивных сообществ. Наши совместные усилия в сфере экономической диверсификации, борьбы с изменением климата, цифровизации и здравоохранения, продвижения прав человека и укрепления потенциала национальных правозащитных учреждений продолжают способствовать поиску долгосрочных решений сложных задач развития, укрепляя устойчивость, мир и доверие.

В Год мира и доверия давайте воспользуемся возможностью для развития сотрудничества, инклюзивности и устойчивого развития — создавая более мирное и процветающее будущее для всех. Мы убеждены, что только совместными усилиями можно построить мир, в котором каждый человек живёт в безопасности, благополучии и достоинстве.///ПРООН Туркменистан, 3 марта 2025 г.