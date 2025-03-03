Европа и Центральная Азия – переосмысление парадигмы

Тарик Саиди

С геологической точки зрения материковая Европа и материковая Азия представляют собой один гигантский континент – Евразию. Они расположены на одних и тех же тектонических плитах и представляют собой непрерывный массив суши, без водных границ, которые определяют континент.

Они разделены воображаемой линией – рекой Урал и Уральскими горами.

Массовые миграции, иногда дружественные, а иногда и не очень, между народами Европы и Азии происходили еще до начала документированной истории.

Некоторые из них очевидны из геномных исследований.

Шуай Чен опубликовал интересную статью в журнале Tech Interactive в ноябре 2008 года. Она называется «Какой процент ДНК отличается у европейца и азиата?» — Статья была ответом на вопрос, заданный учеником начальной школы из Калифорнии.

Вот несколько отрывков из статьи Шуая Чена:

“Генетическая разница между азиатами и европейцами невелика. На самом деле, на уровне ДНК два азиата могут отличаться друг от друга больше, чем азиат и европеец.

“Но как такое может быть, если две группы выглядят так по-разному? Это потому, что различия лишь поверхностные. И для этого не требуется много ДНК.

“Большая часть нашей ДНК не имеет никакого отношения к тому, как мы выглядим. Из него состоят наши сердца, печень, селезенка и другие органы. ДНК говорит нам, какого роста мы будем, или заставляет наше тело отрастить две руки, две ноги и волосы на макушке. Это гарантирует, что наши глаза находятся в верхней части лица, нос – посередине, а рот – внизу.

“У разных людей все это может быть по-разному. И многие из этих различий связаны с тем, что у нас немного другая ДНК.

Например, из-за моей ДНК форма моего носа может отличаться от вашей. Или ваша ДНК может подсказать вам, что вы должны быть выше меня.

“Но большинство из этих характеристик не имеют ничего общего с тем, является ли человек азиатом или европейцем. Они скорее связаны с различиями, обнаруженными между любыми двумя людьми. Это означает, что большинство различий в ДНК не являются специфичными для какой-либо группы предков.

“Существует лишь небольшая часть ДНК, которая отвечает за специфические различия между азиатами и европейцами. Такие вещи, как форма и цвет глаз, цвет кожи и текстура волос, занимают лишь незначительную часть нашей ДНК.

«Мы все скорее похожи, чем отличаемся друг от друга. И высокий азиат на самом деле может быть генетически больше похож на высокого европейца, чем на невысокого азиата».

Одним из самых ранних известных экспедиционных походов из Европы в Центральную Азию является поход армии под предводительством Александра Македонского.

Греко-бактрийские государства существовали в 250-120 годах до н.э. в некоторых частях Центральной и Южной Азии, включая Ферганскую долину (Александрия Эсхате), Мавераннахр (Александрия на Оксе) и Пенджаб (Александрия на Инде).

В 568 году восточноримский (византийский) полководец Земарх отправился в Самарканд, ко двору Западно-тюркского каганата.

В 1401-1402 годах Пайо Гомес де Сотомайор, первый посол Генриха III Кастильского, посетил империю Тимуридов.

В 1403-1404 годах Руй Гонсалес де Клавихо, второй посол Генриха III Кастильского, посетил империю Тимуридов. Он прошел вдоль черноморского побережья Турции до Трабзона, а затем по суше через Армению, Азербайджан, Иран и Туркменистан в Узбекистан. Он также посетил Тегеран.

В 1557-1572 годах английский путешественник, дипломат и исследователь Энтони Дженкинсон пересек Каспийское море, побывав в Бухаре и Персии.

За последние 600 лет, с перерывом в 70 лет в период существования Советского Союза, поездки и взаимодействие между Европой и Центральной Азией оставались довольно частыми и значительными.

Многовековая история Великого Шелкового пути является свидетельством широкого и значимого взаимодействия между Европой и Центральной Азией.

Между Европой и Центральной Азией существует богатая и запутанная сеть общих черт. Во многих отношениях они являются естественными партнерами.

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Первый саммит ЕС-Центральная Азия состоится 3-4 апреля 2025 года в Самарканде, Узбекистан.

Президент Европейского совета Антониу Коста вместе с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен посетят Узбекистан для участия в саммите.

На веб-сайте Европейского совета говорится, что саммит предоставит ЕС ключевую возможность продемонстрировать свою геополитическую заинтересованность в активизации двустороннего взаимодействия и расширении регионального сотрудничества с Центральной Азией.

4 марта 2025 года в Ашхабаде состоится министерская встреча в преддверии саммита. Итоги министерской встречи станут основой для итогов Самаркандского саммита.

Отношения между ЕС и Центральной Азией основаны на постепенно усиливающемся взаимодействии.

Вот два фрагмента из информационного бюллетеня, посвященного отношениям ЕС и Центральной Азии, опубликованного в октябре 2023 года:

Все стороны проявляют большую добрую волю, чтобы наполнить партнерство ЕС и Центральной Азии новым содержанием. Стремительное экономическое развитие в регионе открывает широкие возможности.

Предстоящий саммит в Самарканде имеет все основания стать чрезвычайно успешным и стать гигантским скачком в перспективное будущее.

Как упоминалось несколькими абзацами ранее, на веб-сайте Европейского совета говорится, что саммит предоставит ЕС ключевую возможность продемонстрировать свою геополитическую заинтересованность в активизации двустороннего взаимодействия и расширении регионального сотрудничества с Центральной Азией. — Мы хотели бы со всем уважением дополнить это заявление: было бы полезно описать его как всеобъемлющий интерес вместо геополитического. Придавая интересу ЕС всеобъемлющий характер, мы по-прежнему признаем наличие геополитического элемента, но одновременно подчеркиваем наличие широких возможностей для партнерства во всех областях экономики и жизни.

Кроме того, необходимо немного пересмотреть парадигму, охватив следующие моменты: