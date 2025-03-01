TEIF 2025 в центре внимания на Международном Энергетическом Форуме в Лондоне

Представители компании Turkmen Energy Forum (TEF) приняли участие в Международных энергетических форумах “Platts London Energy Forum 2025” и «London Energy Week”, прошедших в Лондоне с 24 по 27 февраля. Ключевая тема форума “Platts London Energy Forum 2025”, организованного компанией S&P Global Platts, была сосредоточена на текущем анализе энергетических рынков и интеграции традиционных источников энергии с энергией будущего. Были обсуждены инновационные идеи, возможности для налаживания связей, насущные проблемы и новые тенденции, определяющие энергетический ландшафт будущего.

Столица Туманного Альбиона, вопреки прогнозам синоптиков, встретила делегатов форума безоблачным солнечным утром, что само по себе является залогом успешного начала для столь масштабного мероприятия. Форум, проходивший в фешенебельном отеле «Westminster Park Plaza”, расположенном в центре Лондона, объединил более 500 делегатов, представляющих 200 компаний из 40 стран. В рамках сессий мероприятия обсуждались актуальные вопросы в области глобальной энергии: потребление ископаемого топлива в Европе, Азии и Северной Америке; декарбонизация и связанные с ней политические, экономические и технологические вызовы; давление на мировые энергетические компании, сопряженное с необходимостью перехода к чистой энергии.

Нефтегазовый сектор Туркменистана был также в центре внимания участников форума. В частности, в рамках сессии: «Глобальный газ в европейском контексте: перспективы рынка в этом и следующем году» активно обсуждалась тема начала своповых поставок туркменского газа в Турцию, а также строительство транснационального газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ). Оживленные панельные дискуссии проходили в рамках сессий, сфокусированных на таких актуальных темах, как: «Глобальная энергия и политическая конъюктура», «Раскрытие возможностей достижения нулевых выбросов», «Мировая энергетика: тенденции и приоритеты», «Вызовы и возможности на рынке возобновляемых источников энергии».

Примечательно, что ключевым трендом Форума стало активное внедрение искусственного интеллекта в нефтегазовую отрасль, начиная с геологоразведки, добычи и последующей реализации углеводородов. Докладчики также отмечали, что по сравнению с прошлогодним форумом, где основной акцент делался на возобновляемые источники энергии и отказ от использования углеводородного сырья, в нынешнем году акцент презентаций сместился в сторону активного использования природного газа, отличающегося своей экологичностью и применяемого в качестве ключевого топлива в энергетическом переходе. В презентациях активно повторялся тезис о том, что для снижения загрязнения воздуха и выбросов парниковых газов, будет важен переход от использования видов топлива с высоким уровнем выбросов, таких как уголь и нефть, на природный газ, особенно в производстве электроэнергии. По подсчетам экспертов S&P Platts, 30 млрд. м3 газа, которые Туркменистан ежегодно экспортирует в КНР, эквивалентно 60 миллионам тонн угля, что является ярким подтверждением вклада нашей страны в снижение загрязнения воздуха и выбросов парниковых газов и улучшение климата в регионе.

Докладчики сессии «Раскрытие возможностей достижения нулевых выбросов», сошлись во мнении, что, не смотря на увеличение доли возобновляемых источников энергии, природный газ в настоящее время является экономически эффективным вариантом решения проблемы перебоев с поставками, являясь подходящей альтернативой как с точки зрения экологии, так и всей технологической цепочки. В этом контексте, обладая четвертыми в мире запасами природного газа, Туркменистану есть что предложить международным инвесторам: от разработки крупнейшего в мире газового месторождения на суше – «Галкыныш» – до благоприятных природно-климатических условий для эффективного развития солнечной и ветровой энергетики.

Делегаты Форума были приглашены на Международный Форум по Привлечению Инвестиций в Экономику Туркменистана (TEIF 2025) который будет проходить в Куала-Лумпуре (Малайзия) в период с 23 по 25 апреля. Была представлена программа форума и озвучены ключевые инвестиционные проекты, которые будут представлены инвесторам в рамках форума:

разработка дальнейших этапов освоения газового месторождения Галкыныш;

участие в разработке морских блоков в туркменском секторе Каспийского моря;

оптимизация добычи нефти и газа на зрелых месторождениях;

химическая переработка нефти и газа;

строительство подземного газохранилища;

EPC-контракты на крупные промышленные проекты.

На встрече с генеральным директором S&P Global Platts Крейгом Пауэрсом обсуждалось привлечение ведущих экспертов компании, базирующихся в сингапурском офисе, в качестве модераторов сессий на TEIF 2025. Их богатый опыт, знания и понимание глобальных энергетических рынков, а также использование ими клиентской базы будет способствовать привлечению на форум новых компаний из Юго-Восточной Азии, которые заинтересованы в инвестициях в нефтегазовую отрасли Туркменистана. Стороны также обсудили серию технических тренингов для специалистов нефтегазовой отрасли Туркменистана на такие темы, как: «Тенденции ценообразования на мировых энергетических рынках», «Основы программного обеспечения Kingdom для интерпретации сейсмических/геологических данных», «Современные тенденции применения Искусственного интеллекта в нефтегазовой отрасли», которые планируется провести с при участии экспертов S&P Global Platts в рамках предстоящих конференций и форумов которые планируется провести в Ашхабаде .

Представители TEF также приняли активное участие в Лондонской энергетической неделе, организованной Энергетическим институтом Великобритании, в Центре Королевы Елизаветы II 25-27 февраля и собравшей более 1500 делегатов из 50 стран. Данный форум, наряду с ADIPEC, проходящем ежегодно в ноябре в Абу-Даби, Gas Tech в Милане, и CERAWEEK в Хьюстоне, является ключевым глобальным мероприятием в энергетической сфере. Отрадно отметить, что многие делегаты Лондонской энергетической недели активно участвуют в ежегодной конференции и выставке «Нефть и Газ Туркменистана (OGT)», которые проходят в Ашхабаде, отмечая высокий уровень организации данного мероприятия и с нетерпением ожидая участия в OGT 2025, отмечающий в этом году тридцатый юбилей.

Ключевые темы Форума в рамках Лондонской энергетической недели были сфокусированы на таких вопросах, как: «Управление глобальным энергетическим переходом», «Последствия вступления в век электричества», «Глобальная энергетика, тенденции и приоритеты», «Вызовы и возможности на рынке возобновляемых источников энергии», «Декарбонизация нефти и газа с большой скоростью и в больших масштабах» и др.

Позитивный опыт Туркменистана в сокращении выбросов метана был в центре внимания участников панельной дискуссии на тему декарбонизации. В частности, был отмечен позитивный опыт страны в уменьшении выбросов метана на месторождении Чалджульба (Дарваза). Более того, по итогам встречи между представителями TEF c исполнительным директором компании Capterio, занимающейся спутниковыми наблюдениями за выбросами и старшим редактором авторитетного профильного журнала «New Energy World» (Великобритания) Уилом Далримплом было достигнуто соглашение о подготовке научной статьи с обновлёнными данными по Дарвазе с учетом новой скважины, пробуренной специалистами ГК «Туркменгаз» рядом с кратером. Оба эксперта были приглашены на предстоящую научно-практическую конференцию: «Экологические аспекты разработки углеводородных месторождений (TESC 2025)», которая будет проходить в Ашхабаде 5 июня, во Всемирный день защиты окружающей среды. Данный форум призван осветить ключевые вопросы, связанные с сокращением выбросов метана и экологическими аспектами при добыче и переработке нефти и газа. Несмотря на то, что научная конференция TESC была инициирована всего два года назад, она стала мероприятием мирового масштаба, объединяющим технических экспертов из ведущих компаний мира, научных кругов, а также представителей международных организаций и финансовых институтов. Важно отметить, что в этом году авторитетное Общество инженеров нефтяников (SPE), объединяющее более 120 тысяч работников и студентов нефтегазового профиля по всему миру, выступит в качестве интеллектуального партнёра TESC и проведет несколько параллельных технических сессий на тему оптимизации добычи углеводородов из залежей с трудноизвлекаемыми запасами.

Подытоживая визит делегации ТЭФ в Лондон, хочется отметить, что тематические направления двух крупнейших глобальных энергетических форумов, проведенных на этой неделе в столице Великобритании, отражают уровень глубокой интеграции нефтегазового сектора Туркменистана в современные мировые реалии. Так, обеспечение глобального спроса на чистую и доступную энергию и уменьшение выбросов парниковых газов, находящиеся в центре внимания форумов, прошедших в Лондоне, вот уже несколько лет становятся ключевыми темами дискуссионных площадок, развернутых в Туркменистане. Именно декарбонизация играет существенную роль в современных энергетических трансформациях. Ее значимость обусловлена борьбой с изменением климата, переходом к чистой энергии, экономической модернизацией и соблюдением международных обязательств в том числе, вытекающих из Глобального обязательства по метану, к которому Туркменистан присоединился в декабре 2023 года. Более подробную информацию об инвестиционном форуме TEIF 2025 можно получить по ссылке.

///nCa, 1 марта 2025 г. (материал предоставлен Организаторами TEIF 2025)