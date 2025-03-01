Компания Düýe Guş – Бронзовый партнер форума IFT 2025

В Ашхабаде продолжается подготовка к Международному форуму по привлечению инвестиций в частный сектор Туркменистана (IFT 2025), который состоится 18 марта текущего года. На мероприятии будут рассмотрены надежные инвестиционные возможности и реализация проектов в частном секторе, представлены перспективные сектора экономики для долгосрочного инвестирования. Событие соберет именитых спикеров как из Туркменистана, так и из зарубежных стран.

Одним из ключевых партнеров предстоящего форума станет член Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана туркменская компания «Düýe Guş». Эта уникальная ферма, расположенная в этрапе Ак бугдай Ахалского велаята, стала ярким примером гармонии между природой, заботой о здоровье и высочайшими стандартами качества.



Основанная в 2022 году, «Düýe Guş» рассчитана на содержание около 3-х тысяч страусов. Эти удивительные птицы, устойчивые к высоким температурам, идеально адаптировались к климатическим условиям Туркменистана. Специалисты компании тщательно следят за их здоровьем, обеспечивая натуральный корм и соблюдая все тонкости ухода.

Благодаря своему уникальному подходу и высоким стандартам качества, «Düýe Guş» заняла особое место в агропромышленном секторе Туркменистана. Участие компании в форуме IFT 2025 подчеркивает ее стремление к развитию, инновациям и укреплению позиций на международной арене.



Форум IFT 2025 станет площадкой для демонстрации успешных проектов туркменских компаний, таких как «Düýe Guş», вдохновляя других участников на внедрение передовых практик в агропромышленном секторе.

Принять участие на форуме и внести вклад в развитие частного сектора можно на официальном сайте IFT 2025 https://ift.com.tm. ///nCa, 1 марта 2025 г. (материал предоставлен организаторами форума IFT 2025)