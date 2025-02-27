В Бишкеке состоялись политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Кыргызской Республики

26 февраля 2025 года в Бишкеке прошли политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Кыргызской Республики.

Туркменскую сторону возглавил Министр иностранных дел Рашид Мередов, кыргызскую – Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-туркменского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, энергетической сферах и другие наиболее важные направления и перспективы двустороннего взаимодействия. Вместе с тем был дан анализ и обзор выполнения ранее достигнутых межгосударственных договоренностей, определены приоритетные векторы дальнейшей совместной деятельности, предметно рассмотрен график предстоящих встреч на различных уровнях.



Констатировав развитие двустороннего взаимодействия и устойчивый доверительный политический диалог, министры подчеркнули, что основу поступательного развития традиционного партнерства составляют регулярные встречи Глав двух государств, итоги которых придают значительный импульс туркмено-кыргызским отношениям.

Как отмечалось в ходе переговоров, согласно Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, инициированной Туркменистаном, 2025 год объявлен «Международным годом мира и доверия», который также ознаменован 30-летием нейтралитета страны. В данной связи стороны обсудили совместные действия в Международном году мира и доверия.



Подчеркнут эффективный характер и позитивный опыт взаимодействия Туркменистана и Кыргызстана по линии международных организаций, в частности ООН, ОБСЕ, ОЭС, а также в форматах «ЦА+». В этой связи была подтверждена обоюдная готовность стран к продолжению практики взаимной поддержки инициатив в международных организациях. При этом дипломаты обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, представляющим взаимный интерес.

В контексте двустороннего сотрудничества отдельное внимание было акцентировано на перспективах межпарламентских отношений в целях активизации стратегии партнерства двух стран в области законотворчества. Наряду с этим министры констатировали важность поддержания регулярного диалога между внешнеполитическими ведомствами.



Отмечалась необходимость оптимального задействования всех возможных механизмов для реализации имеющегося потенциала в торгово-экономической сфере, диверсификации взаимовыгодных связей, увеличения объемов взаимного товарооборота. В этой связи стороны подчеркнули важность работы Межправительственной туркмено-кыргызской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству.

По обоюдному мнению участников, неотъемлемой составляющей межгосударственных отношений неизменно выступает гуманитарная сфера. В данном контексте собеседники высказались за продолжение совместной работы в целях организации перекрестных Дней культуры, других творческих акций, активизации контактов в научно-образовательной сфере, а также по линии спорта.



По итогам встречи была подписана Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Кыргызской Республики на 2025–2026 годы.///nCa, 26 февраля 2025 г.