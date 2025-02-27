Туркменистан и Турция укрепляют сотрудничество в сфере образования

В Анкаре состоялось 4-е заседание Совместного межправительственного Туркмено-турецкого совета по сотрудничеству в сфере образования. Делегация Министерства образования Туркменистана во главе с министром Джумамырадов Гурбангелдиевым находилась с рабочим визитом в столице Турецкой Республики 24–25 февраля 2025 года, сообщает минобразования Туркменистана.

Ключевое мероприятие прошло 25 февраля в административном здании Лицея туризма и техники «Моган». Стороны провели обстоятельную дискуссию по широкому спектру вопросов двустороннего сотрудничества в образовательной сфере, уделив особое внимание обмену передовым опытом и инновационным практикам.

В ходе переговоров был рассмотрен проект «Соглашения между Правительством Туркменистана и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере образования». Также обсуждался вопрос выделения земельного участка или современного здания для Совместной туркмено-турецкой общеобразовательной школы в Ашхабаде.

Министр национального образования Турции Юсуф Текин представил обзор ключевых направлений развития турецкой системы образования и ее достижений за последние годы. В свою очередь, туркменский министр Дж. Гурбангелдиев рассказал о масштабных преобразованиях, осуществляемых в системе образования Туркменистана.

Туркменская сторона выступила с рядом инициатив по расширению двустороннего сотрудничества, которые включают:

• Реализацию совместных образовательных проектов в сфере цифрового обучения, робототехники и информационных технологий

• Разработку инновационных методик преподавания литературы, истории и культуры с участием профессоров и педагогов обеих стран

• Обмен опытом в области искусственного интеллекта

• Изучение деятельности профильных учебных заведений Турции

• Организацию совместных конкурсов и внедрение современных учебных материалов

Особое внимание участники переговоров уделили вопросам внедрения международных оценочных систем PISA, TIMSS и PIRLS.

Значимым аспектом стало предложение туркменской делегации о расширении преподавания творчества великого поэта и мыслителя Махтумкули среди турецкой молодежи на основе книги Президента Туркменистана «Махтумкули – мудрец мира».

По итогам заседания стороны подтвердили обоюдное стремление к углублению взаимодействия в сфере образования и договорились предпринять конкретные шаги для реализации намеченных инициатив, что станет очередным важным вкладом в развитие туркмено-турецкого сотрудничества. ///nCa, 27 февраля 2025 г.