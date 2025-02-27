Строительство АЭС в Казахстане: выбор партнера и перспективы развития проектов

В Казахстане продолжается работа по реализации проекта первой атомной электростанции (АЭС). Межведомственная комиссия по развитию атомной отрасли рассматривает предложения ведущих мировых поставщиков реакторных технологий.

В качестве возможных партнеров для данного стратегического проекта рассматриваются:

«CNNC» (Китай) с реактором HPR-1000

ГК «Росатом» (Россия) с реактором ВВЭР-1200

«KHNP» (Южная Корея) с реакторами APR-1000 и APR-1400

«EDF» (Франция) с реактором EPR1200

Ранее компании, вошедшие в шорт-лист, получили детальные вопросы о технологических решениях, системах безопасности, условиях финансирования и экологических аспектах.

Как сообщило недавно Министерство энергетики Республики Казахстан, в настоящее время продолжается детальный анализ предложений, чтобы принять окончательное решение, учитывая все факторы и в интересах страны.

Сроки и место строительства

По информации министра энергетики Алмасадама Саткалиева, выбор вендора или консорциума для строительства АЭС планируется завершить до 1 июля 2025 года.

В ноябре того же года ожидается заключение межправительственного соглашения и соответствующих контрактов.

Правительством Казахстана уже определено место для строительства первой АЭС — Жамбылский район Алматинской области.

Согласно международной практике, этап проектирования занимает до трех лет, после чего начинаются строительные работы.

Министр отметил, что некоторые общие строительные работы могут начаться уже через два года. Но строительство основного объекта будет начато сразу после завершения технико-экономического обоснования, проектной документации и получения соответствующих разрешений у государственных органов

Согласно данным Министерства энергетики, на строительство первого блока АЭС потребуется 10-12 лет.

Перспективы развития атомной отрасли

Казахстан не ограничивается планами по строительству одной АЭС. Министр энергетики Алмасадам Саткалиев также назвал перспективные площадки для строительства второй атомной станции:

Площадка Балхаша — весьма перспективная территория, где потенциально можно разместить до 4 блоков мощностью 1200 мегаватт каждый.

Площадка Курчатова — подходит для размещения 2 блоков мощностью 1200 мегаватт.

Площадка Маек — также считается подходящей для строительства АЭС, особенно учитывая, что ранее там действовала станция. С точки зрения устойчивости системы, здесь можно разместить атомную станцию средней мощности.

В текущем году планируется разработка стратегии развития атомной отрасли до 2050 года. Документ будет охватывать как планы по строительству последующих атомных станций, так и развитие других направлений атомной отрасли, необходимых для эффективной реализации ядерно-энергетической программы и развития ядерного кластера.

В 2024 году объем производства урана в Казахстане составил 23,27 тысяч тонн, реализация урановой продукции — 308 тонн, а экспорт готового ядерного топлива достиг 380 ТВС.///nCa, 27 февраля 2025 г. (на основе материалов «Казинформ» и Kazakhstan Today)