Путь Кемрана с Futureskills4all

Джахан Сапармамедова, аналитик по коммуникациям, ПРООН в Туркменистане

Кемран Гурбанов, 27-летний житель Марыйского велаята, всегда был увлечен проектированием и строительством. «Мне нравился сам процесс воплощения идей в жизнь — будь то разработка эскизов конструкций или создание простых программ для решения задач», — вспоминает Кемран.

Его увлечение инженерией привело Кемрана к получению степени в области гражданского строительства в Белорусском национальном техническом университете, где он получил прочную основу в области структурного проектирования и строительства. После окончания университета он начал свой профессиональный путь в строительной отрасли, применяя свои навыки в реальных проектах. Однако его любопытство выходило за рамки чертежей и физических конструкций — его все больше привлекал цифровой мир. Быстрый рост технологий в современных отраслях вызвал интерес Кемрана к IT, и он стремился изучить, как цифровые инструменты могут дополнить его инженерный опыт.

FutureSkills4All: Мост в будущее

Стремясь соединить свой инженерный опыт с цифровыми инновациями, Кемран присоединился к инициативе FutureSkills4All в мае 2024 года, возможности, предоставленной благодаря проекту знаний (UNDP Knowledge) Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в партнерстве с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Инициатива является частью регионального проекта «Продвижение устойчивых сообществ для предотвращения насильственного экстремизма (ПНЭ) в Центральной Азии», финансируемого правительством Японии и реализуемого ПРООН в сотрудничестве с Министерством труда и социальной защиты населения Туркменистана. Включая пять стран региона, этот проект нацелен на укрепление социальной сплоченности и регионального сотрудничества через встречи высокого уровня, молодежные обмены и образовательные программы.

Благодаря FutureSkills4All Кемран не только расширил свои технические знания, но и вышел из зоны комфорта. Он выбрал техническое направление, сосредоточившись на ключевых областях: Back-End разработка, анализ данных (начальный и продвинутый уровни) и программная инженерия. «Меня привлекает анализ данных, так как он позволяет превращать сырые данные в полезные закономерности, помогая принимать обоснованные решения», — отмечает Кемран. Помимо улучшения своих навыков программирования и работы с данными, он также развил компетенции в создании контента, управлении временем и взаимодействии с аудиторией — все это оказалось ценным для его карьерного роста. Гибкость онлайн-обучения позволила ему совмещать работу с изучением новых дисциплин.

В августе 2024 года Кемран принял участие в семинаре «Молодежь и мир», организованном ПРООН в Туркменистане в сотрудничестве с Посольством Японии в Туркменистане в честь Международного дня молодежи. Это мероприятие, состоявшееся в здании ООН в Ашхабаде, отметило достижения молодых участников инициативы FutureSkills4All, которая предоставила более 660 молодым людям в Туркменистане, таким как Кемран, доступ к ориентированным на рынок курсам Coursera. «Мы рады поддержать инициативу FutureSkills4All, которая помогает молодежи подготовиться к конкурентному и быстро меняющемуся рынку труда», — отметила Нарине Саакян, Постоянный представитель ПРООН в Туркменистане, на церемонии награждения. «Я уверена, что приобретенные навыки позволят им внести значительный вклад в развитие Туркменистана».

Расширяя горизонты: от регионального сотрудничества к глобальному опыту

В октябре путешествие Кемрана вышло за пределы Туркменистана. Он был приглашен в Алматы, Казахстан, на форум «Молодежь за устойчивое будущее Центральной Азии», где встретился с молодыми лидерами со всего региона. Это мероприятие, организованное в рамках той же региональной инициативы ПРООН и правительства Японии, подчеркнуло важность занятости молодежи и развития навыков для предотвращения насильственного экстремизма и укрепления устойчивости сообществ. «Общение с таким разнообразным сообществом помогает понять, какую важную роль молодежь играет в создании позитивных перемен», — делится Кемран.

Благодаря своим выдающимся успехам в программе FutureSkills4All, Кемран получил приглашение на Саммит знаний в Дубае в ноябре 2024 года. Это мероприятие, посвященное искусственному интеллекту (ИИ) и цифровой трансформации, предоставило ему ценный опыт и возможность ознакомиться с передовыми технологическими трендами. «Участие в Саммите знаний стало для меня переломным моментом. Я еще раз убедился, что внедрение ИИ и цифровых решений в традиционные отрасли способно радикально изменить подходы к работе», — делится он.

Взгляд в будущее: Проектирование более умного будущего

Заглядывая в будущее, Кемран видит карьеру, в которой строительная инженерия и IT органично пересекаются. Его цель — использовать передовые технологии, такие как информационное моделирование зданий (BIM), автоматизация процессов и анализ данных, для повышения эффективности и инноваций в строительной отрасли.

Его настойчивость и стремление к развитию уже приносят плоды. Освоенные навыки помогли ему пройти собеседования в ИТ-компаниях, после чего он начал работать над удаленными проектами, где особенно пригодились его знания в программной инженерии и back-end разработке. Вскоре он получил работу инженера-проектировщика в строительной компании, где он теперь применяет свои знания, полученные благодаря FutureSkills4All. Сегодня его навыки анализа данных помогают ему эффективно работать с полевыми данными. «Программирование и анализ данных изменили мой подход к решению задач. Оптимизация рабочих процессов и интеграция цифровых инструментов в строительные процессы делают меня более эффективным и адаптивным», — делится Кемран.

Оглядываясь на свой путь, он вдохновляет других на изучение цифровых технологий и постоянное развитие: «Каждый вызов — это возможность для роста. Главное — оставаться любознательным, быть готовым к переменам и никогда не прекращать учиться». ///nCa, 27 февраля 2025 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)