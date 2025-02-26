Туркменистан пригласил Президента Кыргызстана на Ашхабадский форум по нейтралитету

26 февраля 2025 года, в Бишкеке состоялась встреча заместителя председателя Кабинета министров, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи, а также взаимодействие в сфере энергетики и транспортной логистики.

Жапаров подчеркнул приверженность Кыргызстана дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества и выразил признательность туркменской стороне за решение вопросов по поставкам энергоносителей из Туркменистана в Кыргызстан.

Президент КР отметил значительный потенциал транспортно-логистического сотрудничества между странами и акцентировал внимание на положительную динамику в торгово-экономических отношениях между странами.

Садыр Жапаров выразил готовность к взаимодействию в рамках многосторонних платформ для совместного противодействия вызовам и угрозам.



В свою очередь, Рашид Мередов отметил, что первый государственный визит Президента Садыра Жапарова в Туркменистан в 2021 года стал очень важным этапом в процессе продвижения кыргызско-туркменского сотрудничества по широким направлениям, где удалось обсудить стратегически важные вопросы, связанные с дальнейшим наращиванием потенциала партнерского взаимодействия между Кыргызстаном и Туркменистаном как в политической, так и в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Мередов подчеркнул готовность Туркменистана к дальнейшему углублению сотрудничества, отметив, что совместные усилия будут способствовать укреплению братских и добрососедских отношений между двумя государствами.

Помимо конструктивного двустороннего сотрудничества, была особо подчеркнута результативность партнерства в многосторонних форматах, прежде всего в рамках Организации Объединенных Наций.

В этой связи собеседники обсудили предстоящие мероприятия с участием обеих стран, в частности Международный форум высокого уровня, намеченный к проведению в Ашхабаде 12 декабря текущего года.

Министр иностранных дел Туркменистана передал Президенту Кыргызской Республики Садыром Жапарову приглашение на данный форум от имени Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Глава Кыргызстана выразил намерение кыргызской стороны участвовать в мероприятиях, инициированных Туркменистаном на высоком представительном уровне.

В завершение встречи Президент Садыр Жапаров выразил уверенность, что кыргызско-туркменские отношения продолжат развиваться на прочном фундаменте стратегического партнерства.///nCa, 26 февраля 2025 г.