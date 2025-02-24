Группа послов, аккредитованных в Туркменистане, совершила поход по Тропе здоровья

Воскресное утро, 23 февраля 2025 года, было довольно холодным в Ашхабаде – это прощальные кадры уходящей зимы.

Группа из десяти послов из дипломатического корпуса, базирующегося в Ашхабаде, решила не обращать внимания на морозы и отправилась в пеший поход по Тропе здоровья. Их сопровождали несколько других дипломатов и членов их семей.



Тропа здоровья – это ухоженная зацементированная тропа на вершине ближайшего хребта гор Копетдаг, которые служат естественной границей между Туркменистаном и Ираном.

Маршрут Тропы (Saglyk Ýoly) состоит из двух участков – в северо-западном направлении она протягивается на 8 км, а в юго-восточном – на 28 км.



В воскресенье утром участники похода прошли пешком 28 км. Трое из них – послы США, Японии и Пакистана – прошли весь путь до конца. /// 24 февраля 2025 г.