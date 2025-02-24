Граница мира: Кыргызстан и Таджикистан подписали окончательный протокол по делимитации границ

Кыргызстан и Таджикистан достигли исторического соглашения, согласовав линию прохождения государственной границы на всем её протяжении и подписав окончательный протокол о делимитации границ.

После переговоров правительственных делегаций по делимитации кыргызско-таджикской границы 21 февраля 2025 года заместитель председателя кабмина – глава Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев объявил: «Сегодня для народов Кыргызстана и Таджикистана особенный исторический день […] наши комиссии по делимитации и демаркации официально объявляют, что полная протяженность нашей границы согласована».

С таджикской стороны делегацию возглавил глава ГКНБ Саймумин Ятимов.

В ходе переговоров стороны парафировали три ключевых документа:

Договор о кыргызско-таджикской государственной границе Соглашение о строительстве и использовании автомобильных дорог, обустройстве и использовании перекрестка автомобильных дорог Соглашение по обеспечению доступа к водохозяйственным и энергетическим объектам

Следующим этапом станут процедуры внутригосударственного согласования международных договоров, включая ратификацию парламентами и подписание президентами обеих стран. После этого начнется процесс демаркации 970-километровой границы, который может занять один-два года.

По словам Саймумина Ятимова, «эти важнейшие правовые документы будут представлены высшим руководителям двух государств на рассмотрение и подписание. После их легализации будет положен конец спорам между двумя братскими республиками, касающимся границ. Эти исторические документы после подписания глав государств будут служить историческим чаяниям наших народов. Будут служить политическим, социальным, культурным, экономическим и иным интересам».

Определение границ между странами Центральной Азии является ключевым фактором региональной стабильности и безопасности. Достигнутые соглашения между Бишкеком и Душанбе открывают новые возможности для привлечения инвестиций в приграничные районы, включая развитие транспортной инфраструктуры и логистических центров.

Текущий статус делимитации и демаркации границ в Центральной Азии:

Таджикистан – Узбекистан: делимитация завершена в 2019 году, идет демаркация

Туркменистан – Казахстан: демаркация завершена

Туркменистан – Узбекистан: продолжается демаркация

Кыргызстан – Узбекистан: делимитация завершена, идет демаркация

Кыргызстан – Казахстан: демаркация завершена

Узбекистан – Казахстан: демаркация завершена

Урегулирование пограничных вопросов способствует развитию регионального сотрудничества в различных сферах, включая трансграничную торговлю, использование водных ресурсов и решение вопросов населения приграничных территорий.///nCa, 24 февраля 2025 г.