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Туркменистан пригласил Президента ОАЭ Шейха Мохаммеда бин Зайед Аль Нахайяна на международный форум по нейтралитету

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В пятницу, 22 февраля, в Международном аэропорту Ашхабада состоялась встреча Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова с Вице-президентом, заместителем Премьер-министра, министром по делам Аппарата Президента Объединённых Арабских Эмиратов шейхом Мансуром бин Зайед Аль Нахайяном.

В ходе встречи Аркадаг передал приглашение для Президента ОАЭ Шейха Мохаммеда бин Зайед Аль Нахайяна на Международный форум мира и доверия, который пройдет в Ашхабаде 12 декабря 2025 года.

Мансур бин Зайед Аль Нахайян подчеркнул, что ОАЭ всегда поддерживают выдвигаемые Туркменистаном на полях ООН инициативы по укреплению мира и стабильности.

Как отмечалось в ходе встречи, наращивание сотрудничества с ОАЭ – в числе приоритетов внешней политики Туркменистана. Взаимодействие двух стран опирается на принципы обоюдного уважения и поддержки. Систематические визиты на высшем уровне формируют надёжную платформу для расширения межгосударственного диалога по широкому спектру направлений.

Была отмечена необходимость последовательного укрепления партнёрства по таким важным направлениям, как культура, наука и образование, искусство и творчество, а также проведения взаимных Дней культур и профильных выставок на регулярной основе.

В этот же день вице-президент Мансур бин Зайед Аль-Нахйян был принят Президентом Туркменистана. ///nCa, 22 февраля 2025 г. (фото – WAM)

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