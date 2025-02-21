Деятельность компании Dragon Oil в Туркменистане: 25 лет партнерства и инновационных решений

Туркменистан, обладая уникальными запасами углеводородных ресурсов, активно развивает свою нефтегазовую отрасль в рамках комплексной стратегии, направленной на модернизацию инфраструктуры, соблюдение экологических стандартов и диверсификацию маршрутов поставок энергоносителей. В этом контексте важным партнером страны является компания Dragon Oil, которая более 25 лет активно работает в нефтегазовом секторе Туркменистана.
Dragon Oil, принадлежащая правительству Дубая, является одним из крупнейших иностранных инвесторов в нефтегазовом секторе Туркменистана. На протяжении многих лет компания способствует росту экономики страны, применяя передовые технологии и инвестируя значительные средства в разработку и добычу углеводородных ресурсов. Главный исполнительный директор компании Али Аль Джарван в эксклюзивном интервью для газеты «Нейтральный Туркменистан» (https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/ru/articles/182375 ) поделился множеством интересных фактов и планов по развитию сотрудничества с Туркменистаном.
25 лет успешного сотрудничества
Как отметил Али Аль Джарван, Туркменистан играет ключевую роль в глобальных стратегиях компании Dragon Oil. Свою деятельность в Туркменистане компания осуществляет с 2000 года на основе заключённого с Правительством Соглашения о разделе продукции. Этим документом предусматривается проведение работ по разработке и добыче нефти и газа на договорной территории Челекен, включая два морских месторождения – Джейтун и Джигалыбег. Объём накопленных инвестиций за это время составил порядка 10 миллиардов долларов США, а совокупная добыча достигла 447 млн бареллей.
Меморандум о взаимопонимании с Государственным концерном Türkmennebit
Одним из важных этапов в развитии сотрудничества между Dragon Oil и Туркменистаном стало подписание Меморандума о взаимопонимании с Государственным концерном Türkmennebit в 2024 году. Этот документ закрепил намерение обеих сторон совместно развивать новые нефтяные месторождения, в том числе блок 19 в туркменском секторе Каспийского моря.
Процесс геологоразведки, включая сейсморазведку, уже подтвердил перспективность освоения нового блока, что в свою очередь открывает большие возможности для увеличения добычи нефти и газа, а также внедрения новых технологий в процесс разработки. В свою очередь, для Туркменистана это означает дополнительные инвестиции и создание новых рабочих мест — только в самой компании Dragon Oil трудится более 2000 человек.
Экологическая ответственность и инновации
Компания Dragon Oil придает большое значение охране окружающей среды, особенно в условиях работы на Каспийском море — уникальном и хрупком экосистемном комплексе. В целях минимизации негативного воздействия на природу компания реализует программу «нулевого сброса отходов».
Все твёрдые и жидкие производственно-бытовые отходы с морских платформ собираются и в специальных контейнерах вывозятся на полигон отходов. На морских платформах ведётся постоянный мониторинг за состоянием окружающей среды, из скважин регулярно отбираются пробы для контроля за потенциальными загрязнителями, также производится отбор проб пресной и сточной воды с морских платформ для проведения соответствующего анализа.
Кроме того, для оперативного реагирования в случае разлива нефти компания имеет современное оборудование по удалению с поверхности воды загрязняющих веществ, а также для реагирования в прибрежной зоне. Для работы в аварийной ситуации подготовлен специальный персонал.
«У нашей компании есть стратегия, в рамках которой уже реализованы проекты, направленные на снижение выбросов. Следуя новым глобальным экологическим стандартам, которых придерживается и Туркменистан, «Dragon Oil» рассчитывает к 2027 году достичь «нулевого сжигания», что отражает наше стремление к устойчивому развитию и ответственности перед окружающей средой», – подчеркнул Аль Джарван.
Инновации
В будущем компания Dragon Oil планирует активно использовать инновационные технологии, в том числе искусственный интеллект для анализа геологоразведочных данных и оценки коллекторских свойств месторождений. «Все эти проекты мы обсуждаем с Госконцерном, а некоторые из них, в том числе 3D-сейсмика, уже реализована на территории Туркменистана на блоке Челекен и на соседнем блоке 19», – отметил Аль Джарван.
От 3D сейсморазведки компания переходит к геологоразведочным работам. Результаты этих исследований лягут в основу программы диверсификации добычи.
Будущее сотрудничества: новые горизонты и перспективы
По словам главного исполнительного директора Dragon Oil, будущее сотрудничество с Туркменистаном в области нефтегазовой отрасли будет определяться применением новейших технологий и увеличением объемов добычи и переработки углеводородных ресурсов. В числе приоритетных направлений — расширение экспорта туркменской нефти, газа и газохимической продукции, а также развитие новых блоков и проектов в Каспийском море.
Таким образом, компания Dragon Oil продолжает играть важную роль в развитии нефтегазовой отрасли Туркменистана, привнося инновации, современные технологии и устойчивые подходы в своей работе. За 25 лет плодотворного партнерства компания зарекомендовала себя как надежный инвестор и ответственный партнер, что открывает новые горизонты для дальнейшего сотрудничества и развития.///nCa, 21 февраля 2025 г.