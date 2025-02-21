Деятельность компании Dragon Oil в Туркменистане: 25 лет партнерства и инновационных решений

Туркменистан, обладая уникальными запасами углеводородных ресурсов, активно развивает свою нефтегазовую отрасль в рамках комплексной стратегии, направленной на модернизацию инфраструктуры, соблюдение экологических стандартов и диверсификацию маршрутов поставок энергоносителей. В этом контексте важным партнером страны является компания Dragon Oil, которая более 25 лет активно работает в нефтегазовом секторе Туркменистана.

Dragon Oil, принадлежащая правительству Дубая, является одним из крупнейших иностранных инвесторов в нефтегазовом секторе Туркменистана. На протяжении многих лет компания способствует росту экономики страны, применяя передовые технологии и инвестируя значительные средства в разработку и добычу углеводородных ресурсов. Главный исполнительный директор компании Али Аль Джарван в эксклюзивном интервью для газеты «Нейтральный Туркменистан» (https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/ru/articles/182375 ) поделился множеством интересных фактов и планов по развитию сотрудничества с Туркменистаном.

25 лет успешного сотрудничества

Как отметил Али Аль Джарван, Туркменистан играет ключевую роль в глобальных стратегиях компании Dragon Oil. Свою деятельность в Туркменистане компания осуществляет с 2000 года на основе заключённого с Правительством Соглашения о разделе продукции. Этим документом предусматривается проведение работ по разработке и добыче нефти и газа на договорной территории Челекен, включая два морских месторождения – Джейтун и Джигалыбег. Объём накопленных инвестиций за это время составил порядка 10 миллиардов долларов США, а совокупная добыча достигла 447 млн бареллей.

Меморандум о взаимопонимании с Государственным концерном Türkmennebit

Одним из важных этапов в развитии сотрудничества между Dragon Oil и Туркменистаном стало подписание Меморандума о взаимопонимании с Государственным концерном Türkmennebit в 2024 году. Этот документ закрепил намерение обеих сторон совместно развивать новые нефтяные месторождения, в том числе блок 19 в туркменском секторе Каспийского моря.

Процесс геологоразведки, включая сейсморазведку, уже подтвердил перспективность освоения нового блока, что в свою очередь открывает большие возможности для увеличения добычи нефти и газа, а также внедрения новых технологий в процесс разработки. В свою очередь, для Туркменистана это означает дополнительные инвестиции и создание новых рабочих мест — только в самой компании Dragon Oil трудится более 2000 человек.

Экологическая ответственность и инновации

Компания Dragon Oil придает большое значение охране окружающей среды, особенно в условиях работы на Каспийском море — уникальном и хрупком экосистемном комплексе. В целях минимизации негативного воздействия на природу компания реализует программу «нулевого сброса отходов».

Все твёрдые и жидкие производственно-бытовые отходы с морских платформ собираются и в специальных контейнерах вывозятся на полигон отходов. На морских платформах ведётся постоянный мониторинг за состоя­нием окружающей среды, из скважин регулярно отбираются пробы для контроля за потенциальными загрязнителями, также производится отбор проб пресной и сточной воды с морских платформ для проведения соответствующего анализа.

Кроме того, для оперативного реагирования в случае разлива нефти компания имеет современное оборудование по удалению с поверхности воды загрязняющих веществ, а также для реагирования в прибрежной зоне. Для работы в аварийной ситуации подготовлен специальный персонал.

«У нашей компании есть стратегия, в рамках которой уже реализованы проекты, направленные на снижение выбросов. Следуя новым глобальным экологическим стандартам, которых придерживается и Туркменистан, «Dragon Oil» рассчитывает к 2027 году достичь «нулевого сжигания», что отражает наше стремление к устойчивому развитию и ответственности перед окружающей средой», – подчеркнул Аль Джарван.

Инновации

В будущем компания Dragon Oil планирует активно использовать инновационные технологии, в том числе искусственный интеллект для анализа геологоразведочных данных и оценки коллекторских свойств месторождений. «Все эти проекты мы обсуждаем с Госконцерном, а некоторые из них, в том числе 3D-сейсмика, уже реализована на территории Туркменистана на блоке Челекен и на соседнем блоке 19», – отметил Аль Джарван.

От 3D сейсморазведки компания переходит к геологоразведочным работам. Результаты этих исследований лягут в основу программы диверсификации добычи.

Будущее сотрудничества: новые горизонты и перспективы

По словам главного исполнительного директора Dragon Oil, будущее сотрудничество с Туркменистаном в области нефтегазовой отрасли будет определяться применением новейших технологий и увеличением объемов добычи и переработки углеводородных ресурсов. В числе приоритетных направлений — расширение экспорта туркменской нефти, газа и газохимической продукции, а также развитие новых блоков и проектов в Каспийском море.

Таким образом, компания Dragon Oil продолжает играть важную роль в развитии нефтегазовой отрасли Туркменистана, привнося инновации, современные технологии и устойчивые подходы в своей работе. За 25 лет плодотворного партнерства компания зарекомендовала себя как надежный инвестор и ответственный партнер, что открывает новые горизонты для дальнейшего сотрудничества и развития.///nCa, 21 февраля 2025 г.