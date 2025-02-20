В Токио состоялась серия переговоров о будущем туркмено-японских отношений

С 17 по 19 февраля 2025 года состоялся рабочий визит туркменской делегации во главе с председателем правления Государственного банка внешнеэкономической деятельности Туркменистана Р.Джепбаровым в Токио, Япония.

Состоялась встреча Р.Джепбарова со Специальным советником Премьер-министра Японии А.Нагашимой.



В ходе переговоров были обсуждены актуальные вопросы двустороннего туркмено-японского торгово-экономического сотрудничества, которое в настоящее время успешно развивается по широкому спектру направлений.

Кроме этого, туркменская делегация встретилась с членом Палаты представителей парламента Японии, председателем японо-туркменской межпарламентской группы дружбы Т. Эндо.



Стороны обменялись мнениями о мероприятиях, планируемых к проведению с участием двух стран. В этой связи особое внимание было уделено участию туркменской делегации во Всемирной выставке ЭКСПО-2025, которая пройдет в Осаке, и вопросам, связанным с организацией в ее рамках Национального дня Туркменистана.

Затрагивая тему торгово-экономического сотрудничества, являющегося одним из важных направлений туркмено-японских отношений, стороны отметили, что у Туркменистана и крупных японских компаний накоплен многолетний опыт взаимодействия в различных сферах, в том числе в сфере транспорта, газовой и химической промышленности.

Также состоялись переговоры между Р.Джепбаровым и председателем Японского банка международного сотрудничества (JBIC) Н.Хаяши.



Обсуждались новые направления финансово-экономического сотрудничества. Была подчеркнута роль японского опыта в сфере высоких технологий в экономике и финансовом секторе Туркменистана, а также масштабные проекты, которые будут реализованы в ближайшем будущем в целях развития сотрудничества двух стран в нефтехимической, энергетической и других сферах.

В ходе визита состоялась встреча с Заместителем министра экономики, торговли и инфраструктуры Японии Т.Мацуо. Были обсуждены вопросы развития сотрудничества в сфере экономики и промышленности.

В этой связи была отмечена важность дальнейшего сотрудничества на новом уровне по использованию японских технологий для реализации масштабных проектов в экономике Туркменистана, а также расширению торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами.



Еще одна встреча членов туркменской делегации с председателем NEXI А. Курода состоялась в Японском агентстве по страхованию экспорта и инвестиций (NEXI).

В ходе встречи были обсуждены новые возможности сотрудничества, в том числе работа NEXI по привлечению различных финансовых институтов для финансирования проектов в Туркменистане.

В ходе визита туркменская делегация также провела встречи с руководителями «Itochu Corporation», «Kawasaki Heavy Industries», «Mitsubishi Corporation» и «Mitsubishi Heavy Industries». ///МИД Туркменистана, 19 февраля 2025 г.