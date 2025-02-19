Туркменистан отметил День Дипломатических работников – красноречивое выражение непоколебимой приверженности миру и доверию, основанному на постоянном нейтралитете

Новости и комментарий nCa

18 февраля 2025 года в Институте международных отношений МИД Туркменистана состоялась международная научная конференция «Международный год мира и доверия: роль дипломатии в укреплении международных отношений», приуроченная ко Дню дипломатических работников Туркменистана.

В работе конференции приняли участие руководители, сотрудники и ветераны дипломатической службы Туркменистана, главы и работники дипломатических миссий и представительств международных организаций, аккредитованных в Туркменистане, профессорско-преподавательский состав и студенты отечественных высших учебных заведений, а также представители общественных организаций, национальных и зарубежных СМИ.

Собравшиеся с большим вниманием заслушали Обращение Президента Сердара Бердымухамедова к дипломатическим работникам по случаю их профессионального праздника. Как говорится в послании главы государства, перед дипломатической службой стоят важные задачи по защите национальных интересов Туркменистана, реализации международных инициатив страны по актуальным вопросам мировой политики, дальнейшему развитию дружественного, открытого и многопланового сотрудничества с разными государствами и международными организациями.

На конференции выступили Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, Постоянный представитель ПРООН в Туркменистане Нарине Саакян, Чрезвычайный и Полномочный Посол Европейского Союза в Туркменистане Беата Пекса, Чрезвычайные и Полномочные Послы Турецкой Республики, Китайской Народной Республики, Малайзии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки в Туркменистане.

В ходе выступления Министр иностранных дел Туркменистана Р.Мередов акцентировав внимание участников на особенностях отечественной дипломатической службы, констатировал, что туркменскую дипломатию, ее характерные черты, эволюцию и результаты работы невозможно рассматривать вне исторического контекста, в отрыве от глубинных, опорных пластов национального менталитета, традиций, устоев и мировоззрения. В этом смысле дипломатия Туркменистана – плоть от плоти своего народа, а нейтралитет – высшее проявление исторической траектории туркменской государственности как субъекта международных отношений.

По словам участников конференции, благодаря поддержке Президента Туркменистана систематически укрепляется материально-техническая база дипломатической службы Туркменистана, модернизируется ее инфраструктура, а учреждение дня дипломатических работников подчеркивает значимость отечественной дипломатии и общественное признание профессии дипломата.

Констатировалось, что в условиях глобализации возрастает значимость туркменской дипломатии в международных отношениях, которая является примером сочетания традиционных и современных функций и форм деятельности и вносит важный вклад в укрепление уз дружбы между государствами, следуя принципам равноправия, обоюдного уважения, добрососедства, взаимопонимания и доверия.

Выступившие поздравили туркменских дипломатов с их профессиональным праздником и пожелали доброго здоровья, неисчерпаемой энергии и новых успехов в укреплении позиций Нейтрального Туркменистана на мировой арене.

В завершение конференции ее участники приняли благодарственное Обращение к Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову, в котором выразили искреннюю признательность за неослабное внимание к вопросам совершенствования дипломатической службы страны, заверив, что и впредь будут прилагать все усилия для успешного решения поставленных перед ними важных задач.

В рамках форума в Институте международных отношений МИД была организована специальная выставка, приуроченная ко Дню дипломатических работников страны, а также посвященная 30-летию постоянного Нейтралитета и Международному году мира и доверия.

По случаю знаменательного праздника национального календаря в торжественной обстановке наставникам дипслужбы вручены знаки отличия «Türkmenistanyň ussat diplomaty» (Искусный дипломат Туркменистана) и соответствующие удостоверения за личный вклад в реализацию миролюбивой конструктивной внешней политики Туркменистана.

По традиции в ознаменование профессионального праздника состоялась церемония вручения молодым работникам дипломатической службы и студентам выпускного курса ИМО МИД Туркменистана дипломов Министерства иностранных дел за активное участие в претворении в жизнь внешнеполитической стратегии Туркменистана.

По завершении конференции в Институте международных отношений МИД был организован праздничный концерт с участием творческих коллективов вузов. [текст – МИД Туркменистана]

Комментарий nCa – Тарик Саиди

Это Международный год мира и доверия. В текущем году также празднуется 30-я годовщина Постоянного нейтралитета Туркменистана.

18 февраля 2025 года Туркменистан отметил День дипломата. Это ежегодный повод отметить заслуги и вклад туркменских дипломатов.

Основным мероприятием, как обычно, стала международная конференция и мини-выставка, посвященная культуре и наследию стран, имеющих постоянные представительства в Туркменистане, и международных организаций, представленных в Туркменистане.

Важно подчеркнуть, что внешняя политика Туркменистана определяется его постоянным нейтралитетом. Как видно из этих трех десятилетий, нейтралитет Туркменистана принес ощутимые результаты, включая установление мира в Таджикистане и весьма успешное функционирование РЦПДЦА в Ашхабаде.

Туркменистан искренне верит в то, что все проблемы и разногласия в мире могут быть решены с помощью платформы Организации Объединенных Наций. Сравнительно небольшая, но очень компетентная команда дипломатов Туркменистана продолжает взаимодействовать с миром в поисках решений любыми средствами. — Они работают не покладая рук – это не клише, они действительно работают не покладая рук.

Сложившаяся ситуация в мире, и не только в контексте горячих конфликтов, вызывает серьезную тревогу. В дополнение к бушующим конфликтам, которые можно было бы урегулировать довольно давно, надвигается риск водных войн, разрушений в результате изменения климата, повсеместно существует риск голода и растущего разрыва между имущими и неимущими.

Нравится нам это или нет, но факт остается фактом: планета Земля больше не может позволить себе балансировать на грани войны.

Необходимо что-то предпринять, прямо сейчас.

Иногда все, что требуется, – это перемонтировать печатные платы, чтобы устранить неисправность. /// nCa, 19 февраля 2025 г.

Несколько фотографий с мероприятия: