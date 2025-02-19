Открыт прием заявок на стипендию ООН памяти Рехам Аль-Фарры для журналистов на 2025 год

Прием заявок на стипендию памяти Рехам Аль-Фарры (RAF) для журналистов 2025 года открыт до 31 марта 2025 года. Об этом сообщает Региональный Центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии.

Эта программа предоставляет уникальную возможность молодым журналистам из развивающихся стран и стран с переходной экономикой углубить понимание деятельности ООН.

Участники программы получат ценный опыт освещения глобальных вопросов, работая непосредственно в штаб-квартире ООН.

Кто может подать заявку:

Стипендия открыта для штатных журналистов в возрасте от 22 до 35 лет, являющихся гражданами стран, соответствующих критериям участия. Среди них – Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Афганистан.

За дополнительной информацией и для подачи заявок: www.un.org/en/raf. ///nCa, 19 февраля 2025 г.