18 февраля 2025 года представители Меджлиса Туркменистана приняли участие в Заседании руководителей комитетов по вопросам международного сотрудничества Парламентов Тюркоязычных государств, состоявшемся в городе Стамбул Турецкой Республики.

Данный форум направлен на поддержку дружественного сотрудничества между Тюркоязычными государствами на уровне парламентов, развитие межпарламентских отношений в регионе, а также на распространение положительного опыта активного участия парламентариев в социально-экономическом развитии страны.

В своем выступлении в рамках заседания представители Туркменистана заявили о приверженности страны мирной дипломатии, экономическому сотрудничеству, культурному диалогу и обеспечению экологической стабильности, также были отмечены приоритетные направлениях законотворческой работы Меджлиса Туркменистана.///nCa, 18 февраля 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Турции)