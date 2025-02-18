Пилотный запуск грузовых железнодорожных перевозок между Пакистаном и Россией запланирован на март 2025 года

Ожидается, что международные грузовые поезда Пакистан-Россия начнут курсировать в пилотном режиме с 15 марта 2025 года, сообщает Daily Business Recorder of Pakistan. Эта инициатива направлена на расширение региональной торговли с Ираном, Туркменистаном, Казахстаном и Россией.

Согласно источнику, запуск этого грузового железнодорожного сообщения, соединяющего Пакистан с Россией, нацелен на укрепление торговых связей во всем регионе, включая Иран, Туркменистан, Казахстан и Россию.

Пакистанская железнодорожная компания по грузовым перевозкам (PRFTC), дочерняя компания Пакистанских железных дорог, обратилась к Федерации торгово-промышленной палаты Пакистана (FPCCI) с просьбой обеспечить обязательства по перевозке контейнерных грузов для предстоящего пилотного запуска.

PRFTC, назначенная координационным центром по управлению грузовыми операциями, указала, что сервис будет осуществляться с Международного контейнерного терминала Касим и Пакистанского международного контейнерного терминала. Груз будет перевозиться в контейнерам вместимостью 22 тонны (T.E.U) и 44 тонны (F.E.U).

PRFTC обратилась к FPCCI с просьбой предоставить подробную информацию о доступных контейнерных грузах для экспорта, что обеспечит бесперебойную работу службы грузовых перевозок.

«Это железнодорожное сообщение знаменует собой значительный прогресс в региональной торговой инфраструктуре», – отметили официальные лица, знакомые с проектом. «Станция Тафтан в Пакистане будет выступать в качестве основного пункта пропуска товаров, перемещающихся по этому международному коридору, и вопросы, касающиеся сотрудников таможни в пункте пропуска Тафтан, почти решены».

Ожидается, что новое железнодорожное сообщение изменит динамику торговли в регионе, облегчив обмен различными товарами между Пакистаном, Ираном, Туркменистаном, Казахстаном и Россией.

Россия сможет экспортировать нефть, природный газ, сталь и промышленные товары напрямую в Пакистан, в то время как пакистанские экспортеры получат более широкий доступ к рынкам Ирана, Туркменистана, Казахстана и России для реализации текстиля, продуктов питания и сельскохозяйственных товаров, таких как рис, пшеница и хлопок, считают официальные лица. Стоит отметить, что Пакистан и Россия подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в железнодорожной сфере в ходе 27-го Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в июне 2024 года. Это соглашение проложило путь к реализации этого амбициозного проекта, который обещает создать более эффективный и рентабельный торговый маршрут, связывающий Южную Азию с Центральной Азией и Россией. /// nCa, 18 февраля 2025 г.