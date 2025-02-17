Министры иностранных дел Туркменистана и Российской Федерации провели телефонный разговор

14 февраля 2025 года состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Туркменистана Р.О.Мередова с Министром иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавровым.

В ходе беседы стороны рассмотрели вопросы сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах, в частности в рамках Организации Объединенных Наций и Содружества Независимых Государств.

Министры условились активизировать взаимодействие между внешнеполитическими ведомствами двух стран посредством осуществления двусторонних визитов и консультаций.

Кроме этого, стороны подчеркнули значимость Международного года мира и доверия, а также детально обсудили мероприятия, намеченные к проведению в течение года с участием Туркменистана и России, в том числе на платформе ООН.

Отдельный акцент главы внешнеполитических ведомств сделали на дальнейшем развитии культурно-гуманитарных связей между Туркменистаном и Россией.///nCa, 17 февраля 2025 г. ( в сотрудничестве с МИД Туркменистана)