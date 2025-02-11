Успешно завершена инициатива ПРООН по онлайн-наставничеству в Туркменистане, реализованная при финансовой поддержке Японии

В Ашхабаде подведены итоги программы “Online Mentorship”, реализованной в рамках странового компонента Туркменистана Регионального проекта ПРООН “Содействие формированию устойчивых сообществ для предотвращения насильственного экстремизма в Центральной Азии” при финансовой поддержке правительства Японии, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Масштабная инициатива охватила более 400 молодых людей со всех регионов страны. Это девушки и юноши в возрасте до 37 лет, школьники и студенты, молодые специалисты и люди без профессионального образования, жители как больших городов, так и отдалённых сёл. В проекте приняли участие 11 опытных наставников-волонтёров, в том числе высококвалифицированные специалисты: магистры права и международного образования, ИТ-инженеры, экономисты, журналисты и эксперты в области общественной дипломатии и стратегических коммуникаций.

В рамках инициативы было организовано 47 онлайн-вебинаров и 14 офлайн-тренингов.

На координационном совещании, состоявшемся 27 января в здании ООН в Ашхабаде, заместитель Постоянного представителя ПРООН в Туркменистане Томица Паович отметил, что «наставничество – это мощная сила, которая не только способствует обмену знаниями, но и содействует личностному росту, вселяя уверенность в молодых людей».

По словам координатора проекта Касыма Джумаева, инициатива «Online mentorship» была направлена на поддержку развития молодёжи через расширение знаний и приобретение новых навыков. Менторство – это неформальное обучение, когда более опытный специалист делится знаниями с менее опытным или начинающим. Наставника называют ментором, а его подопечного – менти.

В знак признания вклада в развитие молодёжи наставникам были вручены Благодарственные сертификаты от имени Программы развития ООН и Посольства Японии в Туркменистане, а лучшие участники вебинаров получили памятные подарки.///nCa, 11 февраля 2025 г.