Международный год мира и доверия, газовый своп, ЛЭП, и транспорт – ключевые темы телефонного разговора между Национальным Лидером туркменского народа и Президентом Ирана

Туркменистан и Иран продолжают укреплять взаимовыгодное сотрудничество, охватывающее различные сферы, от энергетики до транспорта. Это стало очевидно из телефонного разговора состоявшегося между Национальным Лидером туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедовым и Президентом Ирана Масудом Пезешкианом, который состоялся в понедельник, 10 февраля.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили ключевые аспекты двусторонних отношений, а также перспективы сотрудничества в различных областях. Особое внимание уделялось вопросам энергетического сотрудничества, транспортной связуемости и водной проблематике. В центре внимания также был предстоящий Международный форум мира и доверия, который пройдет в Ашхабаде в декабре 2025 года.

Национальный Лидер Туркменистана пригласил Президента Ирана на Международный форум, посвященный нейтралитету

Как отмечалось в ходе телефонного разговора, Туркменистан и Исламская Республика Иран поддерживают разноплановые отношения, в основе которых – издревле сложившиеся узы дружбы и братства. Две страны сотрудничают в ключевых областях глобальной повестки – обеспечение мира и безопасности, устойчивое развитие, экология и др. В этом плане было предложено последовательно продолжать целевой межгосударственный диалог.

Национальный Лидер поблагодарил Пезешкиана за поддержку инициативы Туркменистана о объявлении Международного года мира и доверия. Иран выступил соавтором соответствующей Резолюции генеральной Ассамблеи ООН.

В связи с этим, Бердымухамедов пригласил Президента Ирана принять участие в Международном форуме мира и доверия, которые пройдет в Ашхабаде 12 декабря 2025 года.

Сообщив, что в скором времени будет отправлено официальное приглашение, Аркадаг выразил уверенность в поддержке со стороны Ирана усилий Туркменистана в контексте Международного года мира и доверия.

В данном контексте было предложено рассмотреть проведение совместных тематических мероприятий.

Двусторонние консультации

Национальный Лидер заявил о поддержке Туркменистаном организации консультаций между министерствами иностранных дел обоих государств: в этом плане было предложено направить в ближайшие дни министра иностранных дел Туркменистана с визитом в Иран.

Также Аркадаг предложил в скором времени организовать очередное заседание Совместной туркмено-иранской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Подчёркивалась целесообразность внести в повестку заседания широкий круг вопросов наращивания двустороннего партнёрства в области энергетики, транспорта, промышленности и др.

Туркменский газ направится в Турцию свопом через Иран

Газовое сотрудничество и электроэнергетика стали одними из ключевых тем телефонных переговоров.

«Наши страны вот уже на протяжении многих лет сотрудничают в топливно-энергетической сфере», – сказал Гурбангулы Бердымухамедов.

Он сообщил о согласовании с компанией турецкой «BOTAŞ» транзита через Иран туркменского природного газа в Турцию посредством SWAP.

Касаясь вопросов сотрудничества в электроэнергетике, Национальный Лидер озвучил предложение Туркменистана проложить ЛЭП от Марыйской ГЭС до границы Ирана по проекту линии электропередачи Мары–Мешхед.

Как отмечалось, с иранской стороной уже состоялись необходимые переговоры и подписан соответствующий документ: предусматривается, что проект будет реализован компаниями Ирана.

Транспортная связуемость

В числе основных направлений туркмено-иранского сотрудничества был назван транспорт.

Туркменистан и Иран занимают выгодную географическую позицию на стыке Азии и Европы, между Каспийским морем и Персидским заливом, что открывает перед обеими странами путь для весьма конструктивного партнёрства в транспортно-логистической сфере.

В этой связи подчёркивалось значение автотрассы, которая будет проложена от иранской границы до города Гумдаг в Туркменистане.

Сторонами подписан Меморандум для реализации данного проекта. Его подрядчиком выступит иранская компания. Для выполнения проекта было предложено дать поручение соответствующим государственным органам и компаниям.

Водная проблематика

Аркадаг также заострил внимание на водной проблематике, подтвердив неизменность позиции Туркменистана по данному вопросу.

Бердымухамедов подчеркнул, что в решении водных вопросов «следует опираться на три ключевых принципа: первый – соблюдение международного права; второй – взаимный учёт интересов всех стран региона; третий – привлечение к данной проблеме международных структур, в первую очередь Организации Объединённых Наций».

Председатель Халк Маслахаты озвучил предложение о проведении совместной работы Туркменистана и Ирана над решением водной проблематики на пространстве региона.

Туркменистан примет участие в Каспийском экономическом форуме

17–18 февраля нынешнего года в Тегеране состоится третий Каспийский экономический форум, в котором также примет участие делегация Туркменистана высокого уровня.

Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул целесообразность ориентировать Форум на решение экономических, социальных, экологических и гуманитарных задач на Каспии.

Иран выступает за расширение сотрудничества с прикаспийскими государствами, заявил Пезешкиан

Президент Ирана Масуд Пезешкиан подчеркнул приверженность Исламской Республики укреплению сотрудничества с прикаспийскими государствами для защиты взаимных интересов.

В телефонном разговоре с Национальным Лидером туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедовым Пезешкиан указал на потенциал расширения сотрудничества в различных секторах, включая газовый своп, транспорт и электроэнергетику, говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте Президента Ирана.

Пезешкиан отметил, что регулярные заседания совместной комиссии значительно укрепят экономическое сотрудничество между Ираном и Туркменистаном.

Он также высоко оценил инициативу Туркменистана объявить 2025 год Международным годом мира и доверия, заявив, что Исламская Республика стремится к миру и дружбе как на региональном, так и на глобальном уровнях. Он выразил готовность Ирана сотрудничать с Туркменистаном и другими странами для достижения этих целей.

Пезешкиан поблагодарил Национального Лидера за приглашение принять участие в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, отметив, что оба народа связывают глубокие культурные связи.

В свою очередь, Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Иран с 46-й годовщиной победы Исламской революции и призвал к расширению сотрудничества между двумя странами. Он также подчеркнул важность регулярных заседаний совместной экономической комиссии для активизации сотрудничества. ///nCa, 11 февраля 2025 г.