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Снежная сказка в Ашхабаде: февральское воскресенье подарило горожанам зимнее настроение

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Снегопад в Ашхабаде в воскресенье, 9 февраля, превратил столицу Туркменистана в настоящую зимнюю сказку. Белоснежные улицы и парки, украшенные искрящимся снегом, вызвали восторг у местных жителей.

Горожане, соскучившиеся по зимним забавам, с удовольствием отправились в ближайшие парки, чтобы насладиться красотой зимней природы и сделать памятные фотографии. Многие не упустили возможность поиграть в снежки.

Снег в Ашхабаде – явление довольно редкое, поэтому такое преображение города стало для многих приятным сюрпризом. ///nCa, 10 февраля 2025 г

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