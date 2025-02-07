В Турции открылась фото-выставка в честь 30-летия Нейтралитета Туркменистана

7 февраля 2025 года в провинции Кыршехир Турецкой Республики начала работу фото-экспозиция, посвященная 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, а также провозглашению 2025 года – «Международным годом мира и доверия».

В торжественном открытии смотра, организованном Посольством Туркменистана в Турции и университетом Ахи Евран города Кыршехир, приняли участие известные творческие деятели, представители общественных организаций Турции, средств массовой информации страны, студенческая молодёжь.



Как отмечали выступавшие, именно на основанном на миролюбивой внешней политике, проводимой главой государства, а также равноправном международном сотрудничестве Туркменистан строит свои масштабные планы, смелые проекты и грандиозные программы.



В этом контексте особенно впечатляет представленная здесь фотопанорама, отражающая успешность и продуманность градостроительной политики Президента Туркменистана и Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана, нацеленной на повышение уровня жизни населения, создание полноценных условий для труда и отдыха людей. ///nCa, 7 февраля 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Турции)