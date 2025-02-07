Мир и Нейтралитет: Туркменские дипломаты провели открытый урок для румынских детей

6 февраля, 2025 года дипломаты Посольства Туркменистана в Румынии были приглашены на открытый урок, посвящённый профессии дипломата. Мероприятие также способствовало укреплению межкультурного диалога посредством детского творчества.

Основными целями открытого урока для дипломатов стали ознакомление румынских детей со значением слов «МИР» и «Нейтралитет». Сотрудники дипмиссии подчеркнули рассказали о смыслах, которые заключает в себе изображение белого голубя — это символ мира, добра и благополучия. С интересом дети слушали рассказы о культуре и истории Туркменистана.

В ходе творческих занятий дети учились рисовать флаг Туркменистана. В это время дипломаты рассказывали о каждом отдельном элементе на туркменском стяге, ведь каждый ковровый гель, полумесяц, звезды и скрещенные оливковые ветви несут в себе особый смысл.

Юным слушателям также читали туркменские народные сказки, где говорилось о важности взаимопомощи, взаимоуважения, любви к Родине и бережного отношения к окружающему миру. Затем детей просили поделиться своими впечатлениями.

По завершении мероприятия для детей было организовано угощение блюдами туркменской кухни.///nCa, 7 февраля 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Румынии)