Кыргызстан и Китай углубляют стратегическое партнерство: итоги государственного визита Садыра Жапарова в Пекин

С 5 по 7 февраля Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров посетил Китайскую Народную Республику с государственным визитом, в ходе которого состоялась встреча с Председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Визит ознаменовался подписанием ряда важных соглашений и укреплением двустороннего сотрудничества в различных сферах.

И пожалуй самым важным моментом встречи в верхах стало подписание Совместного заявления об углублении всеобъемлющего стратегического партнерства. «Стороны высоко оценили результаты развития двусторонних отношений с момента подписания «Совместной декларации Кыргызской Республики и Китайской Народной Республики об установлении всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху» в мае 2023 года, единогласно согласились использовать это как основу для дальнейшего углубления всеобъемлющего стратегического партнерства между Кыргызстаном и Китаем», – отмечает пресс-служба Президента Кыргызстана.

Председатель Си Цзиньпин особо отметил, что Президент Жапаров стал первым иностранным лидером, принятым в Китае во время празднования традиционного Праздника Весны, который продолжается в течении первого месяца лунного календаря.

По итогам переговоров на высшем уровне Си и Жапаров стали свидетелями подписания более 20 документов, направленных на укрепление двустороннего сотрудничества.

Они охватывают широкий спектр сфер сотрудничества между двумя странами, затрагивая такие темы, как создание механизма стратегического диалога на уровне министерств иностранных дел двух стран, сопряжение строительства Инициативы «Один пояс и один путь» и национальной программы развития Кыргызстана, начало переговоров по Соглашению о торговле услугами и инвестициях между КР и КНР, укрепление инвестиционного сотрудничества в области минералов, используемых в чистых энергетических технологиях, цифровое развитие и искусственный интеллект, сокращения бедности, альтернативная энергетика.

Среди заключенных соглашений – инвестиционные договоры с компанией Shenzhen Energy Group Co., Ltd. о строительстве ветроэлектростанции и солнечной электростанции, каждая мощностью 300 МВт на территории Кыргызстана.

Значительный прогресс достигнут в сфере сельского хозяйства. Подписаны протоколы, упрощающие экспорт кыргызской сельхозпродукции в Китай, включая фасоль и мясо птицы. Также увеличена сумма инвестиций в проект кыргызско-китайского демонстрационного парка современной сельскохозяйственной промышленности с $260 млн до $410 млн. Этот проект предполагает строительство завода по производству минеральных удобрений.

В ходе бизнес-встречи, организованной Национальным агентством по инвестициям при президенте КР, было подписано 19 документов на общую сумму более 700 миллионов долларов США. В мероприятии приняли участие более 100 предпринимателей из обеих стран, представляющих различные сектора экономики.

В политической плоскости Кыргызстан и Китай подтвердили взаимную поддержку по фундаментальным вопросам. Жапаров заверил Си в поддержке Кыргызстаном китайской инициативы “Один пояс, один путь”, подтвердил приверженность Кыргызстана инициативам Китая по Глобальному развитию, Глобальной безопасности и Глобальной цивилизации. Он также отметил важность нового формата регионального сотрудничества “Китай – Центральная Азия” и поддержал инициативе создания его Секретариата.

В свою очередь, китайский лидер выразил уверенность, что Кыргызстан под руководством Садыра Жапарова выбрал независимый и самобытный путь развития, соответствующий его национальным интересам.

Подписанные документы

– Совместное заявление/декларация Кыргызской Республики и Китайской Народной Республики об углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху;

– Программа сотрудничества между Кабинетом Министров КР и Правительством КНР по сопряжению совместного продвижения строительства Инициативы «Один пояс и один путь» и национальной программы развития до 2026 года;

– Соглашение о социальном страховании между Кабинетом Министров КР и Правительством КНР;

– Обмен письмами между Кабинетом Министров КР и Правительством КНР о технико-экономическом обосновании проекта по созданию информационной системы для судебной системы КР в рамках помощи КНР;

– Обмен письмами между Кабинетом Министров КР и Правительством КНР о реализации проекта помощи лаборатории КР;

– Обмен письмами между Кабинетом Министров КР и Правительством КНР о проекте поставки медицинского оборудования для Ошской больницы и Президентской больницы в рамках помощи КНР;

– Меморандум о взаимопонимании между МИД КР и МИД КНР о создании механизма Стратегического диалога на уровне министерств иностранных дел двух стран;

– Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики и коммерции КР и Министерством культуры и туризма КНР об облегчении групповых туристских поездок двух стран;

– Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством экономики и коммерции КР и Государственным комитетом по развитию и реформе КНР в области экономического развития и реформ;

– Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики и коммерции КР и Государственным агентством по международному развитию и сотрудничеству КНР по продвижению развития и сотрудничества в области строительства инфраструктуры контрольно-пропускных пунктов на кыргызско-китайской границе;

– Совместное заявление между Министерством экономики и коммерции КР и Министерством коммерции КНР о начале переговоров по Соглашению о торговле услугами и инвестициях между КР и КНР;

– Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития КР и Государственным управлением данных при Государственном комитете по развитию и реформе КНР об укреплении сотрудничества в сфере цифровой экономики;

– Меморандум о взаимопонимании в сфере расширения сотрудничества в сфере искусственного интеллекта между Министерством цифрового развития КР и Государственным комитетом по развитию и реформе КНР;

– Меморандум о взаимопонимании между Министерством природных ресурсов, экологии и технического надзора КР и Министерством коммерции КНР по укреплению инвестиционного сотрудничества в области минералов, используемых в чистых энергетических технологиях;

– Меморандум о сотрудничестве между Министерством труда, социального обеспечения и миграции КР и Министерством сельского хозяйства и сельских дел КНР в сфере сокращения бедности;

– Протокол о фитосанитарных требованиях при экспорте фасоли из Кыргызской Республики в Китайскую Народную Республику между Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики;

– Протокол между Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР и Главным таможенным управлением КНР об инспекции, карантине и ветеринарно–санитарных требованиях к мытой шерсти и кашемиру, экспортируемых из Кыргызской Республики в Китайскую Народную Республику;

– Протокол между Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики об инспекции, карантине и санитарных требованиях к мясу птицы, экспортируемой из Кыргызской Республике в Китайскую Народную Республику;

– Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области сокращения бедности посредством науки и технологий между Министерством образования и науки КР и Министерством науки технологий правительства КНР;

– Меморандум о взаимопонимании между Государственным агентством архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров КР и Министерством жилья, городского и сельского строительства КНР об укреплении сотрудничества в жилищном и городском развитии;

– Меморандум о взаимопонимании между Национальным институтом стратегических инициатив при Президенте Кыргызской Республики и Китайской академией общественных наук;

– Меморандум о углублении сотрудничества между НТРК и China Media Group;

– Меморандум между Аппаратом Полномочного представителя Президента Кыргызской Республики в Нарынской области и Народным Правительством провинции Хэйлунцзян Китая об установлении дружественных связей и развитии практического сотрудничества.///nCa, 7 февраля 2025 г. (фото – Синхуа)