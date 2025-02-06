Усиление национального потенциала по анализу данных для мониторинга прав ребенка в Туркменистане

ЮНИСЕФ в партнерстве с Институтом государства, права и демократии Туркменистана провели двухнедельный тренинг, направленный на повышение эффективности использования данных при разработке политики в области прав ребенка.

В современном мире цифры — это не просто показатели в отчетах, они меняют жизни. Когда речь идет о защите и продвижении прав ребенка, данные не просто важны – они необходимы. Каждая статистика рассказывает историю, каждый опрос выявляет потребности, а каждая цифра помогает политикам принимать более обоснованные решения, которые определяют будущее миллионов детей.

Понимание и эффективное использование данных — ключ к формированию политики, которая действительно защищает и поддерживает детей. Именно поэтому была организована серия специализированных тренингов под названием «Усиление потенциала для государственного управления: мониторинг, оценка и анализ данных по правам ребенка». Цель тренингов — обучить ключевых лиц, принимающих решения, включая представителей Парламента, министерств, ведомств и академического сообщества, навыкам анализа и применения данных, связанных с детьми.



С полученными знаниями участники смогут преодолеть разрыв между исследованиями и реальной политикой, обеспечивая не только сбор данных, но и их активное использование для улучшения жизни детей. Эта инициатива – важнейший шаг на пути превращения результатов исследований в действия, что приведет к принятию более основательных решений, непосредственно влияющих на жизнь уязвимых детей.

Туркменистан постоянно укрепляет свою систему сбора данных, обеспечивая, чтобы политика в интересах детей строилась на прочной доказательной основе. Национальный план действий по реализации прав ребенка (2023–2028 гг.) уделяет приоритетное внимание повышению доступности данных, укреплению мониторинга прав ребенка и национального потенциала в области оценки. Страна активно инвестирует в качественные, своевременные и детализированные данные, чтобы разрабатывать более эффективные и целевые политики в интересах детей, что является важной частью национальных усилий по достижению Целей в области устойчивого развития (ЦУР).

Укрепляя национальный потенциал в области данных и оценки, Туркменистан закладывает основу для будущего, в котором права каждого ребенка будут полностью реализованы.

«Эти тренинги эффективно поддерживают усилия Туркменистана по защите и продвижению прав детей с использованием данных. Надежные данные помогают выявлять пробелы в образовании, здравоохранении и защите детей, гарантируя, что ни один ребенок не останется без внимания. Именно данные превращают цели ЦУР в реальные действия», — сказала Джалпа Ратна, Представитель ЮНИСЕФ в Туркменистане. «Политика, основанная на данных, — это не просто цифры, это реальные дети с реальными судьбами. При эффективном использовании данные могут стать разницей между получением ребенком жизненно необходимых вакцин или их отсутствием, посещением школы или его отсутствием, безопасным взрослением или риском столкнуться с угрозой».

Серия тренингов была проведена в рамках проекта «Укрепление национальных возможностей по сбору данных и генерированию доказательств в области прав ребенка в Туркменистане», софинансируемого Европейским Союзом. Проект направлен на поддержку политики, основанной на данных, а также на усиление мониторинга и оценки прав ребенка. ///nCa, 6 февраля 2025 г. (в сотрудничестве с ЮНИСЕФ Туркменистан)