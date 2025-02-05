Международный год мира и доверия набирает обороты

Тарик Саиди

Год набирает обороты.

Некоторые президенты стран региона уже находятся в зарубежных поездках, а некоторые отправятся в конце этого месяца.

Это год мира и доверия. — Доверие (и, как следствие, мир) не достигается простым посвящением Миру и доверию какого-то отрезка времени, например целого года. Для укрепления доверия и установления мира требуется постоянная напряженная работа.

В широком смысле и довольно упрощенно говоря, в мире всегда происходят две категории процессов: процессы, которые ведут к миру и доверию, и процессы, которые поощряют и расширяют хаос.

Время от времени они обгоняют друг друга.

Иногда они сливаются случайно или преднамеренно, порождая нечто, что не является ни абсолютным миром, ни тотальным хаосом.

Центральная Азия, регион, в котором в полной мере соблюдаются баланс и беспристрастность, справедливо использует экономическое партнерство в качестве инструмента достижения мира и доверия. ///nCa, 5 февраля 2025 г.