Туркменистан наращивает экспорт сельскохозяйственной продукции

Анализ данных таможенной статистики за 2024 год свидетельствует о значительном росте экспорта товаров из Туркменистана. Особенно заметно увеличение поставок сельскохозяйственной продукции, которая занимает ведущее место в товарной структуре экспорта страны.

Одним из ключевых экспортных продуктов стали тепличные помидоры. За отчетный период Туркменистан отправил на внешние рынки 149 тысяч тонн томатов, что на 43% превышает показатели 2022 года. Основным направлением экспорта томатов стала Российская Федерация, куда было поставлено 56% от общего объема. Около 28% томатов отправили в Казахстан, а более 11% — в Кыргызстан. Такие данные приводит Государственная Таможенная Служба Туркменистана.

Помимо томатов, в товарной структуре экспорта Туркменистана преобладает растительная и плодоовощная продукция. С начала 2024 года страна экспортировала свыше 13 тысяч тонн чечевицы, 6 тысяч тонн репчатого лука и около 4 тысяч тонн фруктов и винограда. Также в соседние страны был отправлен широкий ассортимент кондитерских изделий, фасованных овощей и фруктов, а также безалкогольных напитков.

Для поддержки экспортеров и упрощения торговых операций таможенные службы Туркменистана активно внедряют современные технологии. С 2024 года успешно функционирует механизм «Единого окна для экспортно-импортных операций». Этот портал позволяет экспортерам авторизоваться в системе и получать услуги в электронном виде, что значительно ускоряет процесс прохождения таможенных процедур и сокращает временные издержки.

Автоматизация таможенных процессов и повышение оперативности работы остаются приоритетами для таможенных органов Туркменистана. Эти меры не только способствуют развитию внешней торговли, но и укрепляют позиции страны на международных рынках, делая ее более конкурентоспособной в сфере экспорта сельскохозяйственной продукции.///nCa, 4 февраля 2025 г.