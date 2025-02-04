Исполнительный директор РЭЦЦА Зафар Махмудов обсудил с представителями Туркменистана подготовку к Центрально-Азиатской конференции по вопросам изменения климата 2025

Исполнительный директор Регионального экологического центра Центральной Азии (РЭЦЦА) Зафар Махмудов провел ряд встреч с представителями государственных органов Туркменистана в ходе рабочего визита в Ашхабад с 28 января по 1 февраля 2025 г, сообщается в пресс-релизе РЭЦЦА.

31 января 2025 г состоялись встречи с официальными лицами Министерства иностранных дел Туркменистана, Министерства охраны окружающей среды Туркменистана и Государственного комитета водного хозяйства Туркменистана. Во встречах также принял участие директор проектного офиса РЭЦЦА в Туркменистане Мерген Кепбанов.

Переговоры были посвящены вопросам охраны окружающей среды, устойчивого водопользования и адаптации к изменению климата. Основным вопросом обсуждения стало проведение Центрально-Азиатской Конференции по вопросам изменения климата (ЦАКИК)-2025 в Ашхабаде.

В Министерстве иностранных дел Туркменистана на встрече с заместителем министра Мяхри Бяшимовой, начальником отдела международных организаций Ровшеном Аннабердиевым и советником по вопросам экологической и водной дипломатии Махтумкули Акмурадовым обсуждены вопросы международного сотрудничества в области экологии, роль проектного офиса РЭЦЦА в Туркменистане в реализации природоохранных инициатив, а также ключевые аспекты организации ЦАКИК-2025, участие международных партнеров и повестку мероприятия.

На встрече с заместителем министра охраны окружающей среды Туркменистана Нуры Жумашовым речь шла об экологических приоритетах страны, возможных темах для включения в программу ЦАКИК-2025 и совместных инициативах по климатической политике.

В ходе переговоров с заместителем председателя Государственного комитета водного хозяйства Туркменистана Дерья Ишанкулиевым особое внимание было уделено вопросам водной повестки ЦАКИК-2025, устойчивого управления водными ресурсами и регионального сотрудничества в этой сфере.

Исполнительный директор РЭЦЦА Зафар Махмудов подчеркнул важность взаимодействия всех заинтересованных сторон для достижения целей устойчивого развития в регионе.

«Организация ЦАКИК-2025 в Ашхабаде представляет собой важный шаг для всего региона Центральной Азии. Мы убеждены, что конференция станет эффективной площадкой для обсуждения ключевых климатических вызовов, укрепления сотрудничества и разработки совместных решений, которые помогут обеспечить экологическую безопасность и устойчивое развитие наших стран», — отметил Зафар Махмудов.

Встречи прошли в конструктивной атмосфере, стороны выразили обоюдную заинтересованность в развитии сотрудничества и подтвердили готовность к активному взаимодействию в рамках подготовки к ЦАКИК-2025.

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Центрально-Азиатская Конференция по вопросам изменения климата – 2025 (ЦАКИК-2025) пройдет в Ашхабаде 13–15 мая 2025 г. Ожидается, что в ее работе примут участие представители релевантных госструктур, международные организации и эксперты из стран Центральной Азии, чтобы обсудить вопросы продвижения климатических действий в регионе.

Тема конференции – «Достижение глобальной цели в области климатического финансирования через региональные и национальные действия в Центральной Азии». Основное внимание будет уделено мобилизации финансовых ресурсов, укреплению регионального сотрудничества и повышению устойчивости к изменению климата.

Учитывая общие для Центральноазиатского региона проблемы изменения климата – рост температур, опустынивание и ускоренное таяние ледников, ЦАКИК-2025 в очередной раз станет важной площадкой для обсуждения вопросов по обеспечению стран региона необходимой финансовой и политической поддержкой для перехода к более экологичному и устойчивому будущему.

ЦАКИК-2025 организована Региональным экологическим центром Центральной Азии (РЭЦЦА) в партнерстве со Всемирным банком, Водно-энергетической программой для Центральной Азии (CAWEP), программой RESILAND CA+ и Немецким обществом международного сотрудничества (GIZ). ///nCa, 4 февраля 2025 г.