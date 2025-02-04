Интервью Президента Кыргызской Республики С. Жапарова агентству Синьхуа

По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров с 4 по 7 февраля будет находиться в Китае с государственным визитом. Перед визитом С. Жапаров дал эксклюзивное письменное интервью Информационному агентству Синьхуа. Ниже приводится полный текст интервью:

Вопрос: Уважаемый господин Президент, в ходе первого саммита “Китай — Центральная Азия” в Сиане в мае 2023 года Вы и Председатель Си Цзиньпин подняли китайско-кыргызские отношения на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху, совместно объявили о построении китайско-кыргызского сообщества с единой судьбой, характеризующегося добрососедством, дружбой и совместным процветанием, что стало важной вехой в истории двусторонних связей. По Вашему мнению, какие важные достижения были достигнуты в развитии китайско-кыргызских отношений? Как Вы их оцениваете?

Ответ: Кыргызская Республика глубоко ценит установившееся всеобъемлющее стратегическое партнерство с Китайской Народной Республикой. За последние годы нашим государствам удалось значительно укрепить доверие и выстроить взаимовыгодные отношения, основанные на прочных принципах добрососедства, дружбы и плодотворного сотрудничества.

Мне приятно отметить, что нынешний “золотой век” сотрудничества наших двух стран достигнут благодаря личному вниманию, теплоте и доверию моего уважаемого коллеги Председателя Китайской Народной Республики господина Си Цзиньпина.

Пользуясь случаем, хочу поздравить моего дорогого друга уважаемого Председателя Китая господина Си Цзиньпина, его супругу госпожу Пэн Лиюань и народ Китайской Народной Республики с Праздником Весны.

“Дружба — это драгоценный камень, который становится ярче, если его полировать”, гласит китайская мудрость.

В мае 2023 года по итогам моего государственного визита в Китайскую Народную Республику мы вместе с уважаемым Председателем Китая господином Си Цзиньпином вывели уровень нашего двустороннего сотрудничества до всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху.

Это, безусловно, свидетельствует о самом высоком уровне взаимодействия наших двух стран, является большим достижением в области политического взаимного доверия, способствует расширению торгово-экономического сотрудничества, углублению культурно-гуманитарного взаимодействия, дальнейшему укреплению регионального сотрудничества.

С момента поднятия уровня отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства за последние два года двусторонние отношения между нашими странами приобрели весьма динамичный характер.

Мы провели ряд важных визитов и мероприятий на уровне глав парламентов, правительств, министерств и ведомств, регионов. Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики несколько раз посетил с визитом Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая, состоялся официальный визит Премьера Госсовета КНР господина Ли Цяна в Кыргызстан. Кроме этого, впервые за последние 10 лет состоялся официальный визит Торага Жогорку Кенеш Кыргызской Республики Нурланбека Шакиева в Китай.

Таким образом, можно с удовлетворением отметить, что со дня подписания Совместного заявления о поднятии отношений до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху, наши межгосударственные отношения переживают подъем и характеризуются высокой динамикой.

Несомненно, одним из практических достижений, закрепляющих высокий статус наших межгосударственных отношений, является начало реализации такого важного совместного проекта как строительство железной дороги “Китай-Кыргызстан-Узбекистан”, официальный запуск которого состоялся 27 декабря 2024 года. Этот мегапроект в полной мере созвучен инициативе уважаемого Председателя КНР господина Си Цзиньпина “Один пояс, один путь”.

Надеюсь, что открытие третьего пункта пропуска “Бедель” на кыргызско-китайской государственной границе позволит еще более активизировать торгово-экономическое сотрудничество.

Хотел бы еще раз подтвердить, что углубление сотрудничества с Китаем во всех сферах является одним из приоритетных направлений внешней политики Кыргызстана. Приятно подчеркнуть, что между нашими странами не существует каких-либо принципиальных и спорных вопросов, препятствующих дальнейшему развитию наших связей, которые отвечают коренным интересам двух стран и народов.

Как мы знаем, в июле 2024 года успешно состоялся 3-й пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Китая 20-го созыва, посвященный “всестороннему углублению реформ и продвижению модернизации в китайском стиле”, на котором были разработаны новые стратегические планы по всестороннему продвижению строительства сильного государства и великого дела возрождения китайской нации путем осуществления китайской модернизации.

Мы высоко ценим и поддерживаем предложенные Китаем Концепцию построения сообщества единой судьбы человечества, инициативу “Один пояс, один путь”, Концепцию дипломатии добрососедства, а также Инициативу по глобальному развитию, Инициативу по глобальной безопасности и Инициативу глобальной цивилизации. Мы считаем, что они вносят важный вклад в достижение целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций и поддержания безопасности и развития в мире.

Сегодня мы являемся свидетелями того, как Китай неуклонно продвигает высококачественное развитие и щедро делится с другими странами своим успешным опытом в решении насущных проблем, таких как преодоление бедности, развитие и др. Надеемся, что набранный темп китайской модернизации, несомненно, предоставит также новые возможности для Кыргызстана и региона Центральной Азии в целом.

В Кыргызстане проводятся масштабные преобразования, нацеленные на улучшение благосостояния населения и достижение высоких экономических показателей в стране. Мы ведем бескомпромиссную борьбу с коррупцией, совершенствуем меры по обеспечению социальной защиты населения, по повышению прозрачности государственного управления и укреплению основ рыночной конкуренции.

Мы нацелены на укрепление и поддержание добрососедских взаимоотношений между нашими странами, создание благоприятных условий для максимального раскрытия и использования необъятного потенциала кыргызско-китайского сотрудничества во благо наших стран и народов.

Вопрос: Согласно статистике Главного таможенного управления КНР, с января по ноябрь 2024 года объем торговли между Китаем и Кыргызстаном достиг 19 млрд 863 млн долл. США. При этом Китай сохраняет статус крупнейшего торгового партнера Кыргызстана и крупнейшего для страны источника импорта. Как вы оцениваете тенденцию устойчивого роста объема торговли между двумя странами?

Ответ: Китай на протяжении многих лет был и продолжает оставаться для Кыргызстана одним из главных торговых и инвестиционных партнеров.

Хотел бы отметить, что высочайший уровень политического диалога дает нам отличную возможность для успешного продвижения экономической повестки между нашими странами.

“Тот, кто разделяет одну лодку, должен грести в одном направлении” — эта мудрость идеально отражает суть кыргызско-китайского партнерства.

Совместные усилия наших стран привели к рекордному успеху: в 2024 году товарооборот между Кыргызстаном и Китаем по данным таможенных органов достиг 22,71 млрд долларов США.

Этот результат подтверждает, что наше торгово-экономическое сотрудничество продолжает активно расти.

В настоящее время нам необходимо акцентировать внимание на торгово-экономическом взаимодействии. Мы заинтересованы развивать взаимную торговлю, диверсифицировать ее, продвигая совместные инвестиционные проекты, представляющие взаимный интерес.

В этом контексте в настоящее время Кабинет Министров Кыргызской Республики активно ведет работу над улучшением благоприятного инвестиционного климата в стране. Создание благоприятной бизнес-среды, а также защита интересов иностранных инвесторов является одной из приоритетных задач руководства страны.

Для дальнейшего наращивания кыргызско-китайского экономического сотрудничества считаю важным вести комплексную работу по таким важным отраслям, как сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность, экология, энергетика.

Мы намерены укреплять сотрудничество между регионами двух стран, создавать банковско-финансовую платформу, а также эффективно использовать преимущества приграничной и электронной торговли.

Хотел бы подчеркнуть, что в условиях нестабильной ситуации в мировой экономике, большое значение приобретают меры, направленные на создание условий, способствующих ускоренному прохождению процедур для экспортных и импортных товаров через приграничные территории.

Мы прилагаем усилия для обеспечения здоровой торгово-экономической деятельности и налаживания беспрепятственного функционирования глобальной цепи поставок.

В этой связи наши страны работают над повышением транзитной способности существующих контрольно-пропускных пунктов “Торугарт” и “Иркештам”, а также нового пункта пропуска “Бедель”.

Здесь я хотел бы отметить, что высокая динамика торгово-экономического сотрудничества наглядно проявляется в увеличении рабочего времени первых двух контроль-пропускных пунктов.

С нашей стороны мы готовы увеличить продолжительность их рабочих часов. Наши китайские друзья тоже ведут работу в этом направлении. Так, если ранее пропускные пункты со стороны Китая работали 8 часов в день, 5 дней в неделю, то с 1 января по 31 декабря 2024 года они перешли на режим работы 14 часов в сутки, 7 дней в неделю.

Мы высоко оцениваем эти шаги и выражаем благодарность китайской стороне. Здесь хочу отметить, что уже с 1 марта 2024 года кыргызская сторона перевела контрольно-пропускные пункты “Торугарт” и “Иркештам” на круглосуточный режим работы, т.е. 24 часов/7 дней в неделю. Рассчитываем на то, что и наши китайские партнеры перейдут на круглосуточный режим работы контрольно-пропускных пунктов.

Несомненно, пункт пропуска “Бедель” откроет новую веху в истории дружбы наших стран, внесет большую дополнительную лепту в увеличение грузопотока из Китая в страны Центральной Азии и Ближнего Востока.

В скором времени будет построена автомобильная дорога “Барскоон-Учтурфан-Аксу”.

Кыргызстан экспортирует уголь в Кашгар СУАР КНР. В целях удешевления логистики, строится угольный ленточный конвейер и угольные базы близ КПП “Иркештам”.

Нами совместно с китайскими партнерами продолжается работа по продвижению экспорта экологически чистой сельскохозяйственной продукции из Кыргызстана в Китай.

В настоящее время на согласовании сторон находятся протоколы по экспорту отдельных видов сельхозпродукции. Приятно отметить, что наши китайские друзья оказывают содействие и создают благоприятные условия для открытия рынка для нашей продукции.

На сегодняшний день в уезде Улугчат Кызылсу-Кыргызского автономного округа Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР кыргызско-китайским совместным предприятием завершено строительство Индустриального парка по переработке сельскохозяйственной и побочной продукции на КПП “Иркештам” для обеспечения поставок сельскохозяйственной продукции через КПП “Иркештам” из Кыргызстана в Китай.

Кыргызские сельхозпроизводители начали поставку экологически чистой продукции на рынок Китая через Кашгарскую бондовую зону.

Стороны совместно реализуют проект “Две страны — два парка” в Нарынской области между свободно-экономическими зонами “Кашгар” и “Нарын” и ОАО “Кыргыз Почтасы”. Проект нацелен на развитие электронной приграничной и региональной торговли между Кыргызстаном и СУАР.

В этой связи считаю, что нам необходимо усилить работу над повышением эффективности “зеленых коридоров” для транзитных грузоперевозок в целях осуществления беспрепятственного импорта и экспорта.

Увеличение количества грузоперевозок между двумя странами играет ключевую роль в оживлении кыргызско-китайских торгово-экономических связей, которое также является одним из важных условий стимулирования экономической деятельности в Кыргызстане.

Я хотел бы заверить, что кыргызская сторона будет прилагать максимальные усилия и готова продолжать работу по поддержанию тенденции роста взаимного товарооборота.

Вопрос: 27 декабря 2024 года состоялся официальный запуск железнодорожного проекта “Китай-Кыргызстан-Узбекистан”, что ознаменовало значительный прогресс в подготовительной работе и заложило прочную основу для скорейшего начала строительства. Насколько значимыми, по Вашему мнению, являются эти проекты сотрудничества?

Ответ: Вы правильно отметили, что ключевые совместные проекты Китая и Кыргызстана достигли прорыва в 2024 году. Этому способствовала наша плодотворная и качественная совместная работа с китайскими партнерами.

Как гласит китайская мудрость: “Если люди объединяют усилия, их горы превратятся в золото”.

Я бы хотел особо акцентировать, что без привлечения внешних инвестиций невозможно добиться быстрого экономического развития, и мы хотим использовать богатый и многогранный опыт Китая. Мы уверены, что взаимовыгодные кыргызско-китайские инвестиционные проекты придадут импульс развитию экономики Кыргызской Республики.

Не ошибусь, если скажу, что строительство железной дороги “Китай-Кыргызстан-Узбекистан” подтверждает высокий уровень политического доверия и призвано стать стратегическим флагманским проектом наших стран, возрождающим Великий шелковый путь современности. Этот маршрут — не просто транспортный коридор. Он обеспечит доставку грузов из Китая в Кыргызстан, а также в страны Центральной Азии и Ближнего Востока, Турцию, Европу и далее. Это позволит нашим грузам достичь Южной и Юго-Восточной Азии.

Для Кыргызстана этот проект имеет многогранное значение.

Во-первых, строительство этой железной дороги ускорит экономическое развитие страны. Реализация проекта укрепит нашу роль как транзитного узла на Евразийском континенте. Мы ожидаем значительное увеличение объемов грузоперевозок.

Во-вторых, данный проект обеспечит развитие регионов нашей страны. Новая инфраструктура ускорит развитие торговли, туризма и промышленности, а также улучшит транспортную доступность труднодоступных районов.

В-третьих, на всех этапах строительства и эксплуатации железной дороги будут созданы многие тысячи рабочих мест, что окажет самое благотворное влияние на социально-экономическое положение страны.

Убежден, что с реализацией строительства этой железной дороги взаимодействие между народами Востока и Запада укрепится, а исторический дух сухопутного Великого Шелкового пути возродится.

Хочу также сообщить о том, что весной этого года наш надежный партнер — китайская строительная компания China Road and Bridge — завершит строительство альтернативной автомобильной дороги “Север-Юг”, и автодорога протяженностью 433 км соединит северные и южные регионы Кыргызстана, существенно сократив время поездки.

Вопрос: Будучи одним из членов-основателей Шанхайской организации сотрудничества, Кыргызстан внес важный вклад в развитие организации. Приняв на себя председательство в ШОС на 2024-2025 годы, Китай проведет в этом году 25-е заседание Совета глав государств-членов ШОС. Каковы Ваши ожидания от предстоящего заседания? Как вы оцениваете работу китайского председательства?

Ответ: Кыргызская Республика как одно из государств-учредителей Шанхайской организации сотрудничества строго следует принципам и положениям Хартии ШОС и осуществляет взаимодействие с государствами-членами по всем направлениям, определенным в уставных документах ШОС.

“Мир начинается с сотрудничества, а процветание — с единства”.

Уверен, что совместными усилиями мы сможем добиться еще больших результатов в интересах наших стран и народов.

По итогам Астанинского саммита ШОС в июле 2024 года председательство в Организации перешло Китайской Народной Республике.

Китайская сторона как председатель Организации проводит многогранную работу в соответствии с Планом мероприятий, согласно установленным механизмам сотрудничества в ШОС.

Кыргызская сторона поддерживает все поставленные приоритетные задачи в период председательства Китайской Народной Республики, которые направлены на дальнейшее укрепление нашей Организации.

Безусловно, основным итоговым мероприятием в рамках председательства станет 25-е заседание Совета глав государств-членов ШОС, который пройдет в Китайской Народной Республике. Традиционно по итогам Саммита ШОС будут приняты важные инициативы и решения, которые откроют новую главу в истории развития Организации.

Со своей стороны, уверен, что предстоящий Саммит ШОС под председательством уважаемого Председателя Китайской Народной Республики господина Си Цзиньпина внесет дополнительный мощный импульс в наши совместные усилия по дальнейшему укреплению ШОС на мировой арене.

Вопрос: Вы собираетесь посетить с государственным визитом Китай в феврале. Не могли бы Вы поделиться впечатлениями от предыдущих поездок в Китай? Каковы ваши ожидания от предстоящего визита?

Ответ: По приглашению уважаемого Председателя КНР моего дорогого друга господина Си Цзиньпина в феврале 2025 года я совершу мой государственный визит в Китай и приму участие в церемонии открытия Зимний Азиатских игр в городе Харбин.

Я с нетерпением жду мою встречу с моим дорогим другом господином Си Цзиньпином и рассчитываю на то, что мы проведем плодотворные переговоры и наметим дальнейшие задачи, достигнем договоренностей в целях укрепления многогранного сотрудничества между нашими странами.

По итогам моего визита мы подпишем Совместную декларацию и ряд двусторонних документов, которые придадут новый импульс развитию и углублению отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между Кыргызской Республикой и нашим великим соседом — Китайской Народной Республикой.

Я неоднократно посещал Китай и каждый раз я был впечатлен его красотой, уникальными возможностями и впечатляющими достижениями.

Ваша страна продолжает уверенно удерживать позиции одной из ведущих экономик мира, и мы радуемся успехам наших китайских друзей.

Политика высококачественного роста и открытости привлекает иностранные инвестиции, а инновации в сфере новейших технологий, особенно в цифровой экономике и искусственном интеллекте, сделали Китай мировым лидером.

Мы с большим интересом и вниманием наблюдаем, как под мудрым руководством Председателя Китая господина Си Цзиньпина дружественный китайский народ всесторонне продвигает великое возрождение китайской нации путем осуществления китайской модернизации. ////первоначально опубликовано агентством Xinhua 4 февраля 2025 г. (https://russian.news.cn/20250204/0ad3b3c6a2564858ab35efca106d3039/c.html)