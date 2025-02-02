Международный аэропорт Мары разрешил аварийную посадку рейсу узбекской авиакомпании Centrum Air

1 февраля 2025 года экипаж самолета A321neo, выполнявшего рейс C6 3336 авиакомпании Centrum Air, следовавшего из Медины в Фергану, обнаружил утечку масла в одном из двигателей. Инцидент произошел во время полета в воздушном пространстве Туркменистана.

В соответствии с правилами безопасности, капитан принял решение направить воздушное судно в ближайший альтернативный аэропорт — Международный аэропорт города Мары. Оперативные действия экипажа позволили совершить безопасную посадку и предотвратить любые возможные последствия технической неисправности.

Сразу после приземления руководство Centrum Air приняло решение отправить в Мары запасной самолет того же типа A321neo. Пассажиры и их багаж были быстро пересажены на резервный самолет и доставлены в конечный пункт назначения — международный аэропорт Ферганы.

В настоящее время техническая команда авиакомпании устранила течь масла, и борт выполнил технический рейс в Ташкент без пассажиров.

Centrum Air подчеркивает свою приверженность высоким стандартам безопасности и операционной эффективности, обеспечивая комфортные и надежные полеты для своих пассажиров. ///Первоначально опубликовано Uzdaily.uz (https://www.uzdaily.uz/en/centrum-air-ensures-passenger-safety-by-making-emergency-landing-in-turkmenistan/ )