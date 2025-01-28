В Кабуле состоялась трехсторонняя встреча по проекту ЛЭП TAP-500

27 января в Кабуле прошла первая трехсторонняя встреча представителей Афганистана, Туркменистана и турецкого холдинга Çalık Holding, посвященная началу операционной фазы масштабного проекта линий электропередачи TAP-500, соединяющего Туркменистан, Афганистан и Пакистан. Об этом сообщили афганские СМИ.

По итогам встречи стороны достигли договоренности о проведении регулярных совещаний между техническими комитетами и секретариатом. Эти совещания будут направлены на официальное оформление соглашений и разработку стратегических планов по успешной реализации проекта TAP-500.

Афганская делегация, представлявшая государственную компанию DABS и Министерство водных ресурсов и энергетики, подчеркнула приверженность страны региональному сотрудничеству в сфере энергетики. В качестве примера были упомянуты проекты CASA-1000 и TAP-500, нацеленные на укрепление энергетической интеграции региона.

Генеральный исполнительный директор компании DABS Абдул Бари Омар также провел отдельную встречу с начальником Управления международных электроэнергетических проектов Министерства энергетики Туркменистана Мыратом Артыковым и представителем компании Çalık Holding.

Омар заверил туркменских партнеров в завершении работ по первоначальным этапам реализации проекта на территории Афганистана и отметил важность дальнейшего укрепления сотрудничества между странами.

В ходе обсуждений Абдул Бари Омар выразил благодарность Çalık Holding за вклад в строительство объектов TAP и организацию технической подготовки кадров. Турецкая компания играет ключевую роль в обеспечении эффективной реализации проекта.///nCa, 28 января 2025 г.