Туркменистан и ЮНЕП изучают применимость подхода «Исчезающие сокровища» в Туркменистане к переднеазиатскому леопарду

Каррыева Ш.Б., руководитель проекта Conservation X Lab

27 января 2025 г. в г. Ашхабаде, конференц-зале Гидрометеорологической службы Министерства охраны окружающей среды Туркменистана (МООСТ) состоялась консультационная встреча с международными экспертами ЮНЕП, которые находятся в Туркменистане с целью изучения возможностей применения подхода «Исчезающие сокровища» в Туркменистане и его применимости к переднеазиатскому леопарду.

Консультационная встреча организована Министерством охраны окружающей среды Туркменистана (МООСТ) совместно с ЮНЕП и проектом Conservation X Lab. Во встрече приняли участие представители посольств, международных организаций, государственных структур, проектов в области охраны окружающей среды, научного сообщества и общественных организаций.

C Обзором проекта «Исчезающие сокровища» выступил эксперт ЮНЕП Мартин Хофман.

Далее был заслушан доклад Сапармурадова Дж., ученого секретаря Национального института пустынь, растительного и животного мира МООСТ «О состоянии особо охраняемых природных территорий и биоразнообразия Туркменистана».

С презентацией «О проводимых мероприятиях по сохранению переднеазиатского леопарда в Туркменистане» выступила Татьяна Розен, международный эксперт МСОП по диким кошкам, координатор проекта Conservation X Labs.

Также был заслушан доклад Нурмухаммедовой Г., эксперта Глобального водного партнерства «О влиянии изменения климата на водные ресурсы Туркменистана».

Далее работа продолжилась в 3-х рабочих группах, где участники встречи обсуждали вопросы об угрозах изменения климата дикой природе и местным сообществам; возможных природоохранных мерах, поддерживающих устойчивость сообществ и дикой природы перед лицом изменения климата; и заинтересованных сторонах, которые будут вовлечены в будущий проект.

Как известно, глобальное изменение климата оказывает значительное влияние на экосистемы, ландшафты и сообщества Центральной Азии. Особенно сильно оно влияет на мелких скотоводов и земледельцев, которые вынуждены приспосабливаться к изменению экосистемных услуг, таких как хранение пресной воды. Наряду с добычей воды и преобразованием мест обитания, изменение климата снижает устойчивость экосистем, угрожая как дикой природе, так и людям. Снижение доступности пищи и воды, а также подходящих мест обитания, вероятно, приведет к увеличению контактов между людьми и дикими животными, что может стать причиной обострения конфликтов, влияющих на средства к существованию.

Несмотря на растущие доказательства уязвимости видов к изменению климата, адаптация дикой природы к изменению климата по-прежнему остается пробелом. Поэтому программа ЮНЕП «Исчезающие сокровища» поддерживает адаптацию к изменению климата уязвимых горных видов, таких как королевский бенгальский тигр в Гималаях Гиндукуша (Бутан), снежный барс в Центральной Азии (Киргизия и Таджикистан), горная горилла в регионе Вирунга (Руанда и Уганда), а также очковый медведь и ягуар в тропических Андах (Колумбия и Эквадор).

Программа «Исчезающие сокровища» финансируется Великим Герцогством Люксембург и направлена на достижение максимального синергетического эффекта между адаптацией к изменению климата и сохранением биоразнообразия путем повышения адаптивной способности горных экосистем при сохранении связанных с ними экосистемных услуг, защиты флаговых видов гор, которые имеют ключевое значение для функционирования экосистемы, и продвижения альтернативных источников средств к существованию для местных сообществ.

В Туркменистане экосистемные подходы к адаптации и сохранению дикой природы, учитывающие климатические особенности, могут эффективно решать ключевые проблемы, связанные с изменением климата, биоразнообразием и устойчивым управлением ресурсами. Такие подходы способны обеспечить многочисленные преимущества для дикой природы и улучшить средства к существованию местных сообществ.

Горные и пустынные экосистемы являются одними из наиболее уязвимых экосистем к изменению климата. Поскольку наша планета продолжает нагреваться, уникальные растения и животные борются за выживание в постоянно сокращающихся и меняющихся горных средах обитания. Кроме того, такие виды, как переднеазиатский леопард и его среда обитания находятся под угрозой из-за изменения климата, которое усугубит деградацию и фрагментацию среды обитания.

Местные сообщества, проживающие в непосредственной близости от дикой природы и зависящие от домашнего скота, сталкиваются с большими трудностями, вызванными более длительными засушливыми сезонами и меньшим количеством воды. Как результат, местные сообщества и дикая природа все чаще сталкиваются с конфликтами из-за природных ресурсов, а также пространства для жизни.

Глобальные процессы изменения климата оказывают сильное воздействие на такие сектора экономики Туркменистана, как сельское и водное хозяйство, здравоохранение, экосистемы (флора и фауна) и лесное хозяйство, почвенные и земельные ресурсы, а также приводят к возникновению опасных погодных явлений. В связи с этим, возникает срочная необходимость проведения активных адаптационных мер в этих секторах. В силу своего географического положения Туркменистан играет ключевую роль в сохранении глобального биоразнообразия и поддержании функций биосферы. Резко континентальный, исключительно сухой климат (длительный и жаркий летний период, сезонные и суточные колебания температуры в больших пределах, малое количество атмосферных осадков) и географическое положение страны внутри Евразийского континента существенно повлияли на формирование уникального многообразия его растительного и животного мира.

Переднеазиатский леопард – ключевой вид для здоровых экосистем Туркменистана и региона – может стать еще одним важным флаговым видом в рамках проекта «Исчезающие сокровища», способствуя изменениям и распространению информации об экосистемных подходах по адаптации к изменению климата.

Подтверждение присутствия леопардов в Копетдагском, Бадхызском и Сюнт-Хасардагском государственных природных заповедниках, а также на Балханском горном хребте, Гарабогазголе и плато Устюрт свидетельствует о том, что Туркменистан является частью важного миграционного коридора леопардов в Центральной Азии, который в некоторых местах может пострадать от надвигающихся последствий изменения климата.

В настоящее время разработано технико-экономическое обоснование и изучается возможность открытия нового государственного природного заповедника на Балханском горном хребте, создание которого включено в Национальную лесную программу Туркменистана на период 2020-2025 гг.

Применение методологии проекта «Исчезающие сокровища» в Туркменистане позволит реагировать на вопросы землепользования и климатических рисков на основе достоверной научной информации, что необходимо для сохранения биологического разнообразия и поддержания жизнедеятельности населения в соответствии с целями международных конвенций в области биоразнообразия, стороной которой является Туркменистан.

В рамках визита экспертов ЮНЕП в Туркменистан с 21 по 25 января состоялся также полевой выезд в Балканский велаят (горный хребет Балхан) совместно с национальной командой проекта Conservation X Lab, представителями МООСТ, государственных заповедников и общественной организации «Мерт» для изучения возможностей реализации будущего проекта на территории Туркменистана и подготовки полного проектного предложения.

На местах состоялись встречи с сотрудниками Управления охраны окружающей среды Балканского велаята и местными сообществами, арендаторами, пастбище-пользователями. ///nCa, 28 января 2025 г.