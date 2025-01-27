Геофизики Туркменистана вносят вклад в развитие топливно-энергетического комплекса

В 2024 году геофизики успешно провели работы на 245 скважинах, принадлежащих Государственным концернам «Туркменгаз», «Туркменнебит» и Государственной корпорации «Туркменгеология», пишет официальная газета нефтегазового комплекса Туркменистана «Nebit-Gaz».

Производственно-технологическая служба включает восемь комплексных каротажных партий. Три партии занимаются взрывными работами в пробуриваемых скважинах, а пять – геофизическими работами в продуктивных скважинах. Эти партии изучают состояние подземных слоев с помощью геофизического оборудования в эксплуатационных и разведочных скважинах, определяя давление газа и воды, а также исследуя породы в пластах с использованием геофизических методов.

Специализированные программы мониторинга и интерпретации используются для анализа результатов геофизических работ, на основании которых дается анализ, после чего заказчикам предоставляется заключение о технологическом состоянии скважин.

В прошедшем году проводились работы на нефтяных месторождениях Готурдепе и Барсагельмез в Балканском велаяте. Взрывные работы на одной из эксплуатационных скважин месторождения Готурдепе повысили ее производительность, также положительные результаты были достигнуты на газовых скважинах месторождения «Галкыныш».

В 2024 году геофизики завершили работы по определению технического состояния и продуктивности скважин в добывающих управлениях в Марыйском велаяте.

Государство оказывает всемерную поддержку геофизикам для модернизации работ на нефтегазовых месторождениях, обеспечивая поставки запчастей к оборудованию, что способствует повышению скорости и качества производства, подчеркивает источник.

В текущем году геофизики планируют провести работы на скважинах газовых месторождений 10 лет Независимости, Ёлгуйи, Восточный, Западный Шатлык, группы месторождений Довлетабад (Марыйский велаят).

В планах на этот год – мониторинговые работы в эксплуатационных и газоразведочных скважинах с использованием современного геофизического оборудования. ///nCa, 27 января 2025 г.