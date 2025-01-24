Видение Трампом мира и лидерства – обратная сторона монеты

Тарик Саиди

Если концепция мира Трампа, изящно изложенная в его инаугурационной речи, является аверсом монеты, то его идея лидерства, очевидная из характера исполнительных указов, подписанных в первый день его президентства, является реверсом монеты.

Эта монета явно биметаллическая – ее лицевая и оборотная стороны сделаны из двух разных металлов.

Что касается видения Трампа в отношении мира, то мы безоговорочно поддерживаем его и с нетерпением ждем действий, которые будут соответствовать его словам.

Что касается его стремления восстановить и усилить руководящую роль Соединенных Штатов, то мы весьма обеспокоены характером некоторых подписанных им указов.

Чтобы действовать как лидер и чтобы другие следовали за вами, очень важно, чтобы вы оставались вместе с остальными в одном пространстве. Вы просто не можете сказать, что я ухожу из зала, но не забывайте, что я лидер. — Вместо этого люди прислушаются к следующему сильному и сплоченному голосу в зале.

Есть несколько указов, которые вызывают тревогу. Два из них связаны с выходом США из ВОЗ и Парижского соглашения по климату.

Трамп не впервые выходит из ВОЗ и Парижского соглашения – он поступал аналогичным образом во время своего первого президентского срока.

Для выхода из ВОЗ и Парижского соглашения требуется уведомление сроком за год. После этого начинается сам процесс выхода.

В последний раз, когда он выходил из Парижского соглашения, процесс был завершен как раз тогда, когда он проиграл выборы Джо Байдену. Стоит также отметить, что ни одна другая страна не последовала его примеру и не вышла из какого-либо из процессов, происходящих в рамках Парижского соглашения.

Причины, которые Трамп привел в оправдание своего выхода из ВОЗ и Парижского соглашения, не совсем убедительны. Его опасения можно было бы решить изнутри.

Угрозы здоровью и окружающей среде – области, охватываемые ВОЗ и Парижским соглашением, – носят универсальный характер. Следующая вспышка вируса не пощадит США только потому, что они не являются членами ВОЗ. Бедствия, связанные с ухудшением состояния окружающей среды и глобальным потеплением, не прекратятся в США, потому что они больше не связаны Парижским соглашением.

Мир может быть готов принять Трампа как лидера, где бы он ни был готов остаться и руководить. /// nCa, 24 января 2025 г. [конец.]