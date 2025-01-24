Товарооборот Китая с Центральной Азией достиг рекордной отметки в 2024 году

Товарооборот Китая со странами Центральной Азии суммарно составил $94,82 млрд по итогам 2024 года, передает собственный корреспондент агентства Kazinform .

Об этом свидетельствуют опубликованные данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

На первом месте в рейтинге торговых партнеров КНР в Центральной Азии расположился Казахстан — $43,82 млрд, на втором оказался Кыргызстан ($22,71 млрд), на третьем — Узбекистан ($13,78), на четвертом — Туркменистан ($10,65 млрд), пятерку замкнул Таджикистан — $3,86 млрд.

В 2023 году товарооборот Китая со странами Центральной Азии составил $89,4 млрд.

Напомним, что объем торговли КНР с другими странами в 2024 году достиг $6,16 трлн. Торговый профицит Китая достиг почти $1 трлн./// первоначально опубликовано Kazinform, 23 января 2025 г.