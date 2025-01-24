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Развитие животноводства в Туркменистане – вклад Научно-производственного центра Туркменского сельскохозяйственного университета

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Животноводство является ключевой отраслью сельскохозяйственного комплекса Туркменистана. В настоящее время в Туркменистане функционирует широкая производственная животноводческая база, обеспечивающая потребности населения и различные отрасли народного хозяйства, включая пищевую и лёгкую промышленности.

Для дальнейшего развития отрасли востребована мощная научная основа. Здесь стоит отметить, что в стране действуют два крупных аграрных вуза, включая Туркменский сельскохозяйственный университет имени С.А.Ниязова, при котором функционирует Научно-производственный центр животноводства и ветеринарии.

О развитии животноводческого комплекса страны в интервью газете «Нейтральный Туркменистан» рассказал директор Научно-производственного центра животноводства и ветеринарии Туркменского сельскохозяйственного университета им. С.А.Ниязова Гуванч Агамырадов. Ниже приводим обзор ключевых пунктов интервью:

Научно-исследовательская деятельность

Научно-производственный центр (НПЦ) животноводства и ветеринарии играет важную роль в развитии отрасли. Основной задачей центра является обеспечение животноводческого комплекса мощной научно-исследовательской базой. Центр занимается решением актуальных вопросов в сфере животноводства и ветеринарии, а также содействует внедрению передовых технологий.

Основные направления научно-исследовательской работы включают:

  • Поиск решений в области обеспечения страны качественными продуктами животного происхождения
  • Совершенствование методологии защиты животных от инфекционных и неинфекционных заболеваний
  • Изучение способов повышения продуктивности животных и птиц.
  • Сохранение и совершенствование генофонда сельскохозяйственных животных
  • Выведение новых высокопродуктивных пород
  • Апробация новых технологий
  • Изучение наиболее опасных для животных заболеваний и методов их профилактики

Основные виды животноводства

С учетом местного климата и кормовой базы, основными направлениями развития животноводства в Туркменистане являются: скотоводство, овцеводство, птицеводство, верблюдоводство.

Овцеводство

В Туркменистане выращивают две основные породы овец: сараджинскую и каракульскую. Ученые центра вывели пять заводских типов каракульских овец, а также высокопродуктивный тип сараджинской породы овец «Aşgabat». Овцы сараджинской породы выведены в Туркменистане методом народной селекции. Причём белая шерсть, получаемая от них, широко используется для создания туркменских ковров.

Верблюдоводство

В стране выращивается одна порода верблюдов – арвана, хорошо адаптированная к местному климату. Учеными центра выведена породная группа «Sakarçäge».

Скотоводство

В области скотоводства ученые скрещивают местные виды коров с быками зебу для получения высокопродуктивных гибридов.

Птицеводство

Птицеводство является самой молодой и коммерциализированной отраслью животноводства. Частные предприятия занимаются реализацией инкубационных яиц от кур кросса «Ломанн».

Ветеринарная работа

Туркменские ученые-ветеринары проводят работу по предупреждению опасных заболеваний, таких как бруцеллез. Разработаны вакцины и средства для выявления бруцеллеза, которые прошли испытания и были запатентованы. Эти биосредства поставляются животноводческим хозяйствам.

Перспективы развития Научно-производственного центра животноводства и ветеринарии

Приоритетными направлениями деятельности Центра являются:

  • Дальнейшее улучшение качества сельскохозяйственных животных и птиц
  • Повышение их продуктивности селекционными методами
  • Создание новых породных групп
  • Обеспечение экологической чистоты продукции
  • Создание ветеринарных препаратов из местного сырья, включая лекарственные растения
  • Разработка биосредств для защиты животных и охраны здоровья людей

Государственная поддержка

Как отметил Гуванч Агамырадов, государство активно поддерживает животноводческие предприятия, предоставляя льготное кредитование, обеспечивая земельными и водными ресурсами. Создаются условия для широкого присутствия частного сектора на рынке. В стране строятся новые животноводческие и птицеводческие комплексы, оснащенные современными технологиями. Развитие отрасли не ограничивается созданием производственной инфраструктуры, но также направлено на внедрение передового мирового опыта и научно-технического прогресса.///nCa, 24 января 2025 г.

 

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