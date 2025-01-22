Биофильтр на основе граната и шерсти для очистки сточных вод – инновации от туркменских ученых

В лаборатории технологии альтернативных источников энергии и средств измерения Международного научно-технологического парка Академии наук Туркменистана ведутся эксперименты по изучению возможностей применения биологического органического фильтра для очистки сточных вод, пишет газета «Туркменистан: Золотой Век».

Как отмечает заведующий лабораторией Меретмухаммет Худайбердыев, большинство фильтров изготавливаются из синтетических органических молекул. Разработанные туркменскими учёными биофильтры представляют собой экологически чистую альтернативу синтетическим фильтрам, которые могут нанести вред окружающей среде.

«Мы создали новую высокопористую форму фильтра, сочетая кожуру граната, содержащую эллаговую кислоту, обработанную овечью шерсть и другие растительные компоненты», – говорит Худайбердыев.

Такой биофильтр состоит из корпуса с фильтрующей загрузкой из растительных органических материалов, таких как кожура граната и шерсть овец. Эти элементы, соединенные с другими растительными составами, образуют высокопористую структуру, способную эффективно удалять загрязняющие вещества различного происхождения из водных сред.

Волокна шерсти имеют сложное строение, включая трёхслойную структуру: чешуйчатый слой (кутикулу), эпикутикулу (мембранную структуру) и корковый слой. Корковый слой образует основную массу волокна, определяя его физико-механические и химические свойства. Благодаря наличию аминокислот, таких как аланин, аргинин, аспаргиновая кислота и другие, шерсть обладает высокими сорбционными характеристиками по отношению к ионам металлов.

Судя по результатам исследований, такие фильтры могут найти широкое применение – в сельском хозяйстве, в нефтяной и фармацевтической промышленности. Биофильтр эффективно удаляет различные фармацевтические загрязнители, ионы металлов, а также как неорганические (грунт, шлак, неорганические соли, кислоты и щелочи), так и органические вещества (нефтепродукты, органические кислоты), включая биологические объекты, такие как грибки и бактерии.///nCa, 22 января 2025 г.