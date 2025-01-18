В штаб-квартире ООН состоялась торжественная церемония открытия Международного года мира и доверия

17 января 2025 года в штаб-квартире ООН в г.Нью-Йорке в зале Экономического и Социального Совета состоялась торжественная церемония открытия Международного года мира и доверия.

В мероприятии, организованном Постоянным представительством Туркменистана, приняли участие высокопоставленные представители ООН.

В своем выступлении представитель Туркменистана подчеркнул важность Международного года мира и доверия. В этом году страна чествует 30-летие статуса постоянного нейтралитета, что закреплено в соответствующих резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН, принятых в 1995 и 2015 годах.

На церемонии открытия выступили помощник Генерального секретаря ООН Мирослав Енча, заместитель Генерального секретаря ООН, высокий представитель Генерального секретаря по Альянсу цивилизаций Мигель Анхель Моратинос, заместитель Генерального секретаря, Глава Контртеррористического управления ООН Владимир Воронков, Глава канцелярии Председателя 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Айвор Ричард Фанг.

От имени Генерального секретаря ООН Мирослав Енча, подчеркнув центральную роль Туркменистана в продвижении культуры мира, доверия и диалога на глобальном уровне, выразил слова признательности руководству Туркменистана за поддержку усилий Организации Объединенных Наций по укреплению стабильности и безопасности на региональном и глобальном уровнях.

В этой связи была особо подчеркнута значимость состоявшегося 14 января 2025 года телефонного разговора между Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым и Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

В ходе выступлений участники изложили свое видение по осуществлению задач, заложенных в Концепции деятельности и приоритетов Туркменистана в рамках Международного года мира и доверия. Состоялся обмен мнениями по мероприятиям на текущий год.

В частности, было отмечено, что в декабре 2025 года в Ашхабаде намечен к проведению Международный форум мира и доверия, который соберет участников со всей планеты для консолидации усилий и разработки конкретных дальнейших шагов по укреплению глобальной культуры мира.

Во второй части мероприятия прозвучали выступления руководителей дипломатических миссий Уганды от имени ДвиженияНеприсоединения, Ирака от имени «Группы 77», Египта от имени Арабской группы, Венесуэлы от имени Группы друзей в защиту Устава ООН, Исполнительного секретаря Группы друзей устойчивого транспорта и других делегаций.

Участники поддержали «Дорожную карту» на основе Концепции деятельности и приоритетов Туркменистана в рамках Международного года мира и доверия, которая была представлена в ходе мероприятия, а также выразили готовность к тесному сотрудничеству в целях укрепления доверительного межгосударственного и международного диалога как ключевого элемента поддержания мира.

Данное мероприятие подтверждает приверженность Туркменистана многоплановому сотрудничеству с международным сообществом по достижению глобальных целей – мира, безопасности, стабильности и устойчивого развития. ///МИД Туркменистана, 18 января 2025 г.