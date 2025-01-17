Туркменистан повышает точность экономических показателей: переход на усовершенствованную систему национальных счетов

На заседании Кабинета Министров Туркменистана 10 января было рассмотрено предложение по ведению статистической отчетности в Туркменистане в соответствии с усовершенствованной версией Системы национальных счетов.

Как известно, в «Программе Президента Туркменистана по социально-экономическому развитию страны на 2022-2028 годы» предусмотрены меры по внедрению статистической системы в соответствии с усовершенствованным вариантом Система национальных счетов (СНС).

В этой связи в течение нескольких лет совместно с экспертами международных финансовых институтов поэтапно проводилась работа по совершенствованию методик расчета валового внутреннего продукта и других макроэкономических показателей. О новых методиках, внедрённых в Туркменистане в области статистической отчётности на страницах газеты «Туркменистан» рассказывает Гурбангуль Атаева, Начальник управления комплексного экономического анализа и информации Государственного комитета по статистике Туркменистана.

В частности, в рамках перехода на усовершенствованную версию СНС Госкомстатом разработаны и внедрены новые методики расчета потребления основных средств в сферах финансов, банковского дела и страхования, науки, туризма и других сферах.

Одна из усовершенствованных методик – «Методика оценки объема валовой эмиссии Центрального банка». При определении объема производства центрального банка основные правила новой усовершенствованной Системы национальных счетов требуют проведения различия между рыночной и нерыночной деятельностью. Соответственно, это было учтено в методических указаниях.

Согласно «Методике по услугам косвенного финансового посредничества», если ранее в качестве дохода банков учитывался процент от выданных кредитов, то в новом расчете из процента от кредитов вычитается процент от депозитов.

«Методика расчета объема страховых услуг» включает в себя новые подходы к повышению качества расчета ряда важнейших показателей. Согласно правилам усовершенствованной системы национальных счетов финансовые услуги страхования (за исключением страхования жизни) отражаются в счете вторичного распределения доходов.

В усовершенствованной «Методике расчета затрат на научные исследования» продукты интеллектуальной собственности считаются составной частью основных средств и рассматриваются как бизнес, создающий основной капитал.

В новой методике освоения средств в сфере туризма, методология рассчитывает добавленную стоимость для конкретной поездки, извлекая из доходов секторов экономики только сумму доходов, связанных с туризмом.

В рамках перехода на усовершенствованную версию Системы национальных счетов Госкомстатом разработаны 5 статистических классификаторов – это финансовые активы; нефинансовые активы; функции органов государственного управления; цели некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства; статистические классификаторы основных фондов.

Помимо того, была внедрена программа «Электронная статистика и бизнес-регистр», соответствующая требованиям усовершенствованной версии СНС. Согласно новой методике, при ведении статистической отчетности произведенная продукция или оказанная услуга должны быть отражены в том регионе, в котором они были выполнены.

Работа по модернизации статистической системы Туркменистана проводилась при техническом и методологическом содействии Статистической службы Европейского Союза, Международного валютного фонда, Всемирного банка, Организации экономического сотрудничества и развития, и Организация Объединенных Наций.///nCa, 17 января 2025 г.