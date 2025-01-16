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Нефтегазовый комплекс Туркменистана провел переговоры с компаниями ADNOC и Petronas

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В Ашхабаде прошли переговоры, посвященные развитию сотрудничества в нефтегазовой сфере. Представители Нефтегазового комплекса Туркменистана во главе с председателем Государственного концерна «Туркменнебит» Гуванчем Агаджановым встретились с делегациями таких крупных международных компаний, как Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) и малазийская PETRONAS Carigali.

В ходе встреч были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, перспективы реализации новых совместных проектов в области добычи, переработки углеводородов и модернизации нефтегазового комплекса Туркменистана. Особое внимание было уделено вопросам экспорта туркменских энергоресурсов на мировые рынки.

Вице-президент ADNOC Дипеш Меаcурия и другие участники встреч высоко оценили потенциал туркменского ТЭК и выразили готовность к дальнейшему укреплению партнерских отношений.

Как отмечалось, в Туркменистане на государственном уровне придаётся большое значение эффективному использованию энергоресурсов, внедрению энергосберегающих технологий, развитию возобновляемых источников энергии. В этой связи важной задачей было обозначено использование современных передовых практик и инновационных технологий.///nCa, 16 января 2025 г.

 

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