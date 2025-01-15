QazaqGaz и ADNOC нацелены на совместную геологоразведку в Казахстане и Туркменистане

Председатель Правления АО «НК «QazaqGaz» Санжар Жаркешов провел встречу с Исполнительным вице-президентом по международному развитию компании «Abu Dhabi National Oil Company» (ADNOC) Мохаммедом Аль-Арьяни. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в совместных геологоразведочных проектах в Казахстане и Туркменистане.

QazaqGaz выразил готовность предложить прозрачные и конкурентоспособные условия, а также предоставить доступ к перспективным участкам для сотрудничества с ADNOC. Это важный шаг, направленный на укрепление двустороннего партнерства и эффективное использование потенциала в области разведки и добычи газа.

Следует отметить, что в 2024 году было подписано стратегическое соглашение о развитии газовой отрасли между QazaqGaz и Туркменгаз в рамках официального визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Туркменистан. В планах QazaqGaz участие в разработке газовых месторождений в Туркменистане, в том числе супергигантского газонефтяного месторождения «Галкыныш».

Компания ADNOC, являясь одним из ведущих производителей нефти и газа в мире, также заинтересована в развитии сотрудничества с Туркменистаном. В январе 2024 года Государственный концерн «Туркменгаз» и ADNOC подписали Меморандум о взаимопонимании. Этот меморандум нацелен на привлечение стратегических партнеров для освоения III этапа месторождения Галкыныш и для их возможного участия в реализации энергетических проектов, касающихся строительства газопроводной инфраструктуры.///nCa, 15 января 2025 г.