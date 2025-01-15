Концепция деятельности и приоритетов Туркменистана в рамках Международного года мира и доверия

Тенденции и события ряда последних лет свидетельствуют о серьёзных изменениях в международных и межгосударственных отношениях, обострении глобальных и региональных противоречий, возникновении конфликтов в различных уголках земного шара.

Причинно-следственные связи этих явлений различны, но очевидно, что определяющей характеристикой нынешнего состояния мировой политики является дефицит доверия и значительные различия во взглядах и представлениях о правильности той или иной модели мироустройства.

Всё это представляет собой весьма сложную ситуацию, способную перевести всю международную повестку назад в прошлое, в эпоху блокового и цивилизационного противостояния, существенно затруднить многостороннее взаимодействие по ответу на новые вызовы и угрозы, достижению Целей устойчивого развития, справедливому распределению ресурсов, обеспечению продовольственной безопасности, преодолению бедности, неравенства, реагированию на климатические изменения и целому ряду других актуальных проблем глобальной значимости.

В создавшихся условиях, как ответственное государство, Туркменистан выступает за принятие мер по консолидации международных усилий для преодоления нынешнего кризиса на созидательной платформе и формированию для этого соответствующих политико-дипломатических предпосылок и возможностей.

Исходя из этого, в ходе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций наша страна инициировала Резолюцию «2025 год – Международный год мира и доверия», которая была принята единогласно при соавторстве 86 государств.

В ней нашли своё отражение основополагающие цели и принципы Устава ООН, в частности обязательства по урегулированию возникающих споров мирными средствами и методами.

Резолюция «2025 год – Международный год мира и доверия» стала практическим воплощением философии новых международных отношений «Диалог – гарантия мира», инициированной Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Таким образом, с принятием документа был сделан первый значительный шаг, направленный на использование потенциала ООН для того чтобы, дав взвешенную оценку происходящим событиям и тенденциям, преодолеть недоверие и конфронтационный накал в мировой политике.

Туркменистан рассматривает решение о проведении в 2025 году Международного года мира и доверия как событие глобального масштаба, реальную возможность качественного перехода к новому этапу в международных отношениях. По сути, инициатива Туркменистана является приглашением и призывом ко всем государствам к началу совместной работы, включающей в себя политические, мировоззренческие и практические аспекты реализации идеи мира и доверия как основополагающего принципа мироустройства.

Очевидно, что эта задача должна решаться на системной основе, иметь опорные правовые и институциональные механизмы. Следуя этой логике, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в 2023 году с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН выдвинул инициативу о разработке Стратегии глобальной безопасности. Видим её как систему взглядов и принципов устройства межгосударственных и международных отношений в ХХI веке.

Стратегия предполагает комплексный подход к решению мировых проблем, основанный на взаимосвязанности всех аспектов безопасности – военно-политических, экономических, энергетических, экологических, биологических, техногенных, информационных.

Исходя из этого, Стратегия глобальной безопасности призвана служить обновлённым международно-правовым каркасом взаимоотношений государств, отражающим существующие объективные реалии и потребности глобального развития. Поэтому в концептуальном плане Туркменистан считает идею разработки Стратегии логическим и органичным звеном утверждения принципов мира и доверия.

Предлагается включение в неё ряда направлений деятельности ООН, в частности:

– превентивная дипломатия как инструмент предотвращения и нейтрализации конфликтов (на основе Резолюций Генеральной Ассамблеи ООН 72/7, 75/272, 77/273 «Роль Регионального центра ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии» от 17 ноября 2017 года, 16 апреля 2021 года и 24 февраля 2023 года соответственно);

– использование потенциала нейтралитета для мирного, политико-дипломатического урегулирования споров и противоречий (на основе Резолюций Генеральной Ассамблеи ООН 75/28 «Роль и значимость политики нейтралитета в деле поддержания и укрепления международного мира, безопасности и процесса устойчивого развития» от 7 декабря 2020 года и 71/275 «Международный день нейтралитета» от 2 февраля 2017 года);

– восстановление культуры доверительного диалога (на основе Резолюций Генеральной Ассамблеи ООН 73/338 «2021 год – Международный год мира и доверия» от 12 сентября 2019 года; 77/32 «Международный год диалога как гарантии мира, 2023 год» от 6 декабря 2022 года; 78/266 «Международный год мира и доверия, 2025 год» от 21 марта 2024 года).

Таким образом, предлагая идею разработки нового механизма, нацеленного на обеспечение глобальной безопасности, Туркменистан строго опирается на солидную международно-правовую базу ООН, отражающую взгляды мирового сообщества на актуальные вызовы и способы их преодоления.

2025 год призван подчеркнуть гораздо более выраженную и действенную роль развивающихся стран в мировых делах. Подлинное доверие может строиться только на основе равноправного и сбалансированного диалога, предусматривающего признание законных прав и интересов развивающихся государств, соблюдение их политического суверенитета, озабоченностей относительно справедливого распределения энергетических ресурсов, доступа к технологиям, недискриминационных подходов к проблеме атмосферных выбросов и сохранения окружающей среды. Очевидно, что устойчивая безопасность и стабильность в глобальном масштабе могут быть обеспечены только при соблюдении упомянутых условий.

В Международный год мира и доверия Туркменистан предлагает сделать особый акцент на вопросах региональной безопасности.

В этом контексте наша страна исходит из необходимости самого внимательного отношения к проблемам Центральной Азии и сопредельных регионов, всему существующему здесь комплексу проблем – политических, социальных, гуманитарных, экологических, энергетических, вопросов водопользования и других. Основой для этого служат принятые по инициативе Туркменистана следующие Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН: «Зона мира, доверия и сотрудничества Центральной Азии», «Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии», «Сотрудничество между Организацией Объединённых Наций и Международным фондом спасения Арала».

Туркменистан выступает за придание деятельности ООН выраженного регионального измерения как содержательно, так и структурно. Считаем, что такой подход призван внести в совместную работу должную конкретику, поднять её функционал и эффективность.

Существует твёрдая убеждённость в том, что наступило время для запуска инклюзивного, полноформатного, многоуровневого и системного диалога по линии Центральная Азия–ООН. Данное направление в Международный год мира и доверия станет одним из приоритетов деятельности Туркменистана.

Международный год мира и доверия логически совпадает с 30-летием признания постоянного нейтралитета Туркменистана в соответствии с Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 50/80 «Постоянный нейтралитет Туркменистана», единогласно принятой 12 декабря 1995 года. Нейтральный статус нашей страны вновь был подтверждён Резолюцией Генеральной Ассамблеи 69/285 от 3 июня 2015 года.

За прошедшие годы эволюция нашего нейтралитета доказала своё соответствие базовым ценностям и целям ООН, получила признание как общее достояние мирового сообщества. Это было подтверждено в том числе провозглашением Генеральной Ассамблеей по инициативе Туркменистана 12 декабря Международным днём нейтралитета.

Исходя из этого, нейтралитет, его принципы, практический инструментарий должны гораздо шире использоваться международным сообществом. Потенциал нейтралитета огромен, он является не только национальной моделью внешней политики ряда государств, принесших им мир, добрососедство и благополучие, но и эффективной платформой для решения возникающих противоречий мирными средствами, за столом переговоров.

В данной логике Туркменистан вышел с инициативой придания нейтральным странам правового статуса приоритетных партнёров ООН в миротворческих усилиях Организации. Уверены, что это станет действенным и вдохновляющим стимулом для более активного и предметного использования мировым сообществом арсенала нейтралитета и превентивной дипломатии.

Туркменистан рассчитывает на поддержку нейтральных, неприсоединившихся и внеблоковых стран, всех государств, разделяющих принципы невмешательства и неучастия в конфликтах, в деле объединения своих потенциалов, опыта и авторитета для создания условий перехода к мирным, политико-дипломатическим методам разрешения существующих и потенциальных конфликтов. В этом смысле Международный год мира и доверия даёт возможность для перевода нейтралитета в практическую плоскость в качестве платформы консолидации всех здоровых и ответственных сил, государств или групп стран, которые в принципе отвергают конфронтационный подход.

Отмечая роль Сообщества Наций, Туркменистан возлагает надежду, что в Международный год мира и доверия, совпадающий с 80-летием со дня образования ООН, все государства-члены подтвердят свою приверженность Уставу ООН, её мандату как единственной международной организации, обладающей универсальной легитимностью.

Именно сейчас, в непростых условиях международной эскалации, сильная, эффективная ООН востребована как никогда раньше в своей истории. Её лидирующая миссия не должна подвергаться сомнению, а напротив – укрепляться и поддерживаться. Сегодня ни одну по-настоящему серьёзную мировую проблему в одиночку не решить. Это уже доказанный факт. И потому только ООН с её уникальным опытом способна сыграть центральную, ключевую роль в обеспечении всеобщего мира, стабильности и безопасности. Туркменистан приложит для этого все усилия.

В Международный год мира и доверия Туркменистан предлагает активизировать комплексную стратегию сотрудничества по продвижению Целей устойчивого развития.

Их достижение возможно только при обеспечении условий полноформатного участия всех государств в магистральных процессах современного мироустройства, формировании новых подходов к экономике будущего – без разделительных линий, однобокости, политизации и дискриминации.

Шаги Туркменистана также направлены на совместную работу в области Целей устойчивого развития, на создание жизнеспособных и долговременных моделей геоэкономики. Решающая роль в этом отводится реализации двух стратегических приоритетов: энергетической трансформации и транспортной связанности.

Необходимо добиваться понимания и поддержки выдвинутых Туркменистаном предложений по созданию Глобального альянса сотрудничества в области энергетической безопасности и устойчивости, и Глобального атласа устойчивой транспортной связанности.

Туркменистаном взят стратегический курс на осуществление энергетической трансформации через переход к низкоуглеродной энергетике. Считается, что в этом процессе также нужны такие подходы, которые гарантировали бы равные и одинаково благоприятные условия для государств, стремящихся идти по этому пути, создали бы предпосылки для их доступа к энергосберегающим технологиям, позволили использовать свои климатические, географические преимущества в целях максимального применения возобновляемых источников энергии.

Данный подход предполагает безусловную приоритетность экологических критериев в экономике, торговле, транспорте, промышленности, добыче и переработке сырья, ряде других сфер, повышение экологической грамотности населения, образованности и просвещения.

Сегодня требуется сочетание и гармоничная совместимость традиционных источников энергии с новыми, основанными на «зелёной» повестке. В Международный год мира и доверия Туркменистан особое внимание уделит «зелёной дипломатии», продвижению на мировой арене таких форм взаимодействия, которые бы базировались на совместной ответственности, преодолении корпоративных и групповых интересов, работали бы на общее благо и будущее.

Те же принципы Туркменистан будет отстаивать и в вопросах глобальной продовольственной безопасности, доступного здравоохранения, профилактики инфекционных заболеваний, преодоления последствий глобальных эпидемий.

В связи с этим Туркменистан исходит из целесообразности укрепления и поддержки роли Всемирной организации здравоохранения. Считается необходимым при содействии и в координации с ВОЗ наладить более эффективную и справедливую систему логистики для своевременной и бесперебойной доставки медикаментов и медицинского оборудования наиболее уязвимым с этой точки зрения государствам.

2025 год, «Международный год мира и доверия», Туркменистан рассматривает как важнейший период в деле гуманизации международных отношений.

Направления нашей деятельности в многосторонних структурах будут связаны со следующими целями:

– обеспечение прав беженцев и лиц без гражданства;

– поддержка материнства и детства;

– создание условий для комплексного развития молодёжи, реализации её потенциала в науке, творчестве, спорте.

Подход Туркменистана в этих вопросах основан на активном использовании и повышении эффективности каналов взаимодействия со структурами гуманитарной направленности – ЮНЕСКО, Детским фондом ООН (юнисеф), Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международной федерацией Красного Креста и Красного Полумесяца, другими организациями.

Большую значимость в решении гуманитарных вопросов играет Благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова. Используя возможности Фонда, в течение Международного года мира и доверия будет продолжена широкомасштабная гуманитарная поддержка нуждающимся людям в разных странах.

Актуальным является конструктивное и взаимоуважительное сотрудничество с правозащитными структурами и органами ООН в деле совершенствования демократических институтов, процедур обеспечения прав, свобод и законных интересов граждан, международного партнёрства в этих вопросах.

Убеждены, что гуманитарная повестка призвана стать важной и неотъемлемой частью межцивилизационного общения, выстраивания мостов взаимопонимания, уважения и взаимной симпатии между народами, преодоления предрассудков, стереотипов и комплексов. Значимую роль в этом процессе призвана сыграть парламентская и народная дипломатия, культурные обмены, женские, молодёжные и спортивные контакты.

2025 год, «Международный год мира и доверия», рассматривается Туркменистаном в контексте практической имплементации «Пакта во имя будущего», принятого в сентябре 2024 года на созванном по инициативе Генерального секретаря ООН «Саммите будущего». Туркменистан приложит усилия для достижения всех заявленных в итоговом документе целей.

Изложенные подходы и взгляды являются общей политической платформой для осуществления предлагаемых Туркменистаном следующих конкретных мер и мероприятий в Международный год мира и доверия:

1. Международные форумы и конференции:

– официальное открытие Международного года мира и доверия в январе 2025 года;

– тематические конференции и диалоги, в том числе в рамках Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, Движения неприсоединения, Комиссии ООН по миростроительству и на других международных площадках;

– форум межпарламентского диалога;

– региональные совещания по укреплению мира, доверия и безопасности;

– регулярные встречи Группы друзей нейтралитета во имя мира, безопасности и устойчивого развития;

– международные мероприятия о роли женщин и молодёжи в продвижении повестки во имя мира и безопасности;

– конференция о нейтралитете в штаб-квартире ООН.

2. Информационно-просветительская деятельность:

– разработка и выпуск информационных материалов о принципах нейтралитета, их роли в предотвращении конфликтов и достижении устойчивого развития;

– организация образовательных мероприятий, включая лекции, тренинги и интерактивные семинары;

– использование социальных сетей и средств осуществления цифровой дипломатии для продвижения идеалов мира и доверия, с акцентом на глобальную вовлечённость молодёжи.

3. Международные культурно-массовые мероприятия:

– фестиваль «Музыка мира»;

– Международный молодёжный конкурс «Мир и доверие»;

– международные спортивные мероприятия;

– проведение Игр Организации Объединённых Наций;

– научные конкурсы и конференции для студентов;

– открытые уроки в школах о мире и доверии.

4. Деятельность на уровне ООН и других международных организаций:

– тематическая встреча Группы друзей нейтралитета;

– заседание Генеральной Ассамблеи ООН о Зоне мира;

– региональная встреча по финансированию развития.

5. Вебинары и видеоконференции:

– вебинары с партнёрами о нейтралитете;

– видеоконференции между вузами по международным отношениям.

6. Региональные и специализированные мероприятия:

– встречи по каспийской проблематике;

– многосторонние диалоги по вопросам сотрудничества в Центральной Азии;

– семинары по линии специализированных международных организаций.

Кульминационным событием станет проведение в декабре 2025 года крупного международного форума, посвящённого Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.

Для реализации целей данной Концепции и проведения соответствующих мероприятий Туркменистан готов предоставить своё политическое пространство и всю имеющуюся инфраструктуру.

Все заинтересованные государства и международные организации, структуры и институты уважительно приглашаются к сотрудничеству и конструктивной совместной деятельности. ///TDH, 14 января 2025 г.